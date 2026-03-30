OAJ: Kolmas lakkovaroitus

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on antanut tänään kolmannen lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Sivistysala ry:lle (Sivista). Lakko alkaa 14.4., ellei ratkaisua synny sitä ennen.

OAJ on aiemmin antanut lakkovaroitukset Metropolia Ammattikorkeakoululle ja Tampereen ammattikorkeakoululle (TAMK).

– Olemme valitettavasti tilanteessa, jossa joudumme antamaan uuden lakkovaroituksen. Työnantajapuolen esittämät heikennykset ovat kokonaisuutena poikkeuksellisen raskaita, eikä niitä voida hyväksyä. Meille on tärkeää turvata henkilöstölle oikeudenmukaiset työehdot ja kehittää palkkausjärjestelmää kestävällä tavalla – ei palkkoja alentamalla, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto tiedotteessa.

OAJ kommentoi tiedotteessaan myös julkisuudessa esitettyjä väitteitä lakkojen laittomuudesta. OAJ painottaa, että lakot ovat toteutuessaan lain mukaisia: näin siksi, että lakot alkaisivat työrauhavelvoitteen päättymisen jälkeen huhtikuussa, ja lakkovaroitukset on annettu lain edellyttämällä tavalla vähintään 14 vuorokautta ennen lakkoa.