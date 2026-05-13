Työmarkkinat
13.5.2026 14:19 ・ Päivitetty: 13.5.2026 14:29
OAJ rysäytti lakkovaroituksen kaikkiin ammattikorkeakouluihin pääsykoepäivänä
Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut lakkovaroituksen, joka koskee kaikkia ammattikorkeakouluja. Vuorokauden mittainen lakko toteutuu 28. toukokuuta, jos sopua työriitaan ei sitä ennen synny.
Työnseisaus koskee liiton mukaan vain pääsykokeiden valvontaan liittyviä työtehtäviä. Ammattikorkeakouluissa järjestetään valintakokeita 26.-28. toukokuuta.
OAJ:n mukaan lakkovaroitus annettiin, koska työnantajia edustava Sivista hylkäsi valtakunnansovittelijan työriitaan tänään antaman sovintoehdotuksen. Sekä OAJ että Ylemmät toimihenkilöt YTN hyväksyivät ehdotuksen.
– Joudumme siirtymään astetta järeämpiin toimenpiteisiin, jotta vauhditamme ratkaisuun pääsemistä ja saisimme uuden työehtosopimuksen. Tilanne on pitkittynyt työnantajan ratkaisu- ja kompromissihaluttomuuden vuoksi. Toivomme sovittelun jatkuvan mahdollisimman pian, jotta pääsisimme ratkaisuun, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo tiedotteessa.
Sivista kertoi tänään hylänneensä sovintoesityksen, koska se ei sisältänyt ratkaisua saatavuuslisää koskevaan kysymykseen.
OAJ:n mukaan liitto on esittänyt Sivistalle useita ratkaisuvaihtoehtoja, joista Sivista ei ole ollut valmis edes keskustelemaan.
– Sivista hakee ratkaisua, jossa palkkoja alennetaan osalta opetushenkilöstöltä. Tämä ei meille käy. Työehtosopimusten tarkoitus ei ole alentaa palkkoja, eikä sille ole mitään perusteluita. Onko tämä todella sitä henkilöstöpolitiikkaa, jota ammattikorkeakoulujen rehtorit ja johto haluavat harjoittaa, Murto kysyy.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.