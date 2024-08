Oasis palaa kiertueelle 2025

Vuosina 1991-2009 toiminut brittiläinen Oasis aloittaa kiertueen kahdella konsertilla Walesin Cardiffissa. Sen jälkeen bändi soittaa neljä konserttia sekä Manchesterissa että Lontoon Wembleyllä ynnä kaksi konserttia sekä Skotlannin Edinburghissa että Irlannin Dublinissa.

Pääsyliput tulevat yhteen Facebook-sivujen mukaan myyntiin tämän viikon lauantaina.

Nyt ilmoitettujen esiintymisten lisäksi Oasis saatetaan nähdä lavalla myös Euroopan ulkopuolella. Yhtye ilmoitti nettisivullaan, että se suunnittelee soittavansa “maanosissa Euroopan ulkopuolella myöhemmin ensi vuonna”.

Manchesterista lähtöisin olevan Oasisin suurimpia hittejä ovat olleet Wonderwall ja Don’t Look Back in Anger. Yhtyeellä on ollut Britanniassa kahdeksan listaykköstä sekä albumi- että singlelistalla.