OECD: Maailmantalouden kasvun jarruna Lähi-idän sota – Suomen talouskasvu vauhdittuu

Lähi-idän sota jarruttaa maailmantalouden kasvua tänä vuonna, arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD vuotuisessa talouskatsauksessaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

OECD ennustaa maailmantalouden kasvun hidastuvan tänä vuonna 2,8 prosenttiin ja kiihtyvän ensi vuonna 3,1 prosenttiin, jos energian hinnat lähtevät laskuun tämän vuoden puolimaissa. Viime vuonna maailmantalous kasvoi 3,4 prosenttia.

Jos Lähi-idän sodan talousvaikutukset osoittautuvat pitkäkestoisemmiksi ja ne jatkuvat ensi vuoden puolelle, OECD arvioi maailmantalouden kasvavan tänä vuonna vain 2,1 prosenttia ja ensi vuonna vain 1,8 prosenttia.

- Hormuzinsalmen läpi tapahtuvien toimitusten häiriöt sekä energiainfrastruktuurin vauriot ovat laukaisseet energian hintojen jyrkän nousun ja nostaneet lannoitteiden ja muiden kriittisten teollisuuspanosten hintoja. Korkeammat kustannukset ruokkivat inflaatiopaineita, heikentävät luottamusta ja painavat kotitalouksien kysyntää ja liiketoimintaa, OECD kirjoittaa talouskatsauksessaan.

SUOMEN talouskasvun OECD arvioi kiihtyvän tänä vuonna 0,8 prosenttiin viime vuoden 0,2 prosentista. Ensi vuonna OECD arvioi Suomen talouden kasvavan 1,2 prosenttia.

Euroalueelle OECD ennustaa tänä ja ensi vuonna samoja kasvulukuja kuin Suomellekin.

Yhdysvaltain talouskasvun OECD arvioi hidastuvan tänä vuonna 2,0 prosenttiin viime vuoden 2,1 prosentista. Ensi vuonna Yhdysvaltain talouskasvu hidastuu edelleen 1,8 prosenttiin.

Kiinan talouskasvu hidastuu tänä vuonna 4,5 prosenttiin viime vuoden 5,0 prosentista. Ensi vuonna Kiinan talous kasvaa OECD:n mukaan 4,3 prosenttia.