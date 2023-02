OECD tutki Suomen työvoimapolitiikkaa: työttömille tarjottava koulutus parantaa työllistymistä

OECD:n tuoreen raportin mukaan Suomen tarjoama koulutus työttömille parantaa työllistymistä. OECD arvioi tutkimuksessaan Suomen työvoimapolitiikkaa ja erityisesti koulutuksia ja kursseja, joita tarjotaan työttömille työnhakijoille. DEMOKRAATTI Demokraatti

Suomi on yksi eniten aktiiviseen työvoimapolitiikkaan eli muun muassa koulutuksiin ja julkisiin työvoimapalveluihin panostavia maita. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n mukaan Suomessa työttömille työnhakijoille tarjottavat työvoimakoulutukset sekä omaehtoiset opiskelut työttömyysetuudella parantavat mahdollisuuksia työllistyä.

– On hienoa, että järjestelmämme perusteet ovat OECD:n arvioinnin mukaan kunnossa. Suomen työllisyysaste on tällä hetkellä ennätyskorkealla, ja työvoimapolitiikalla on tärkeä rooli suunnan pitämisessä nousussa. Tarvitsemme myös jatkossa tutkimukseen pohjautuvaa politiikkavalmistelua, jolla tuemme kuntia työvoimapolitiikan käytännön toteuttamisessa, työministeri Tuula Haatainen (sd.) kommentoi tutkimusta työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa.

OECD:n tutkimus suosittelee , että Suomen tulisi jatkaa koulutusohjelmien tarjoamista erityisesti vanhemmille työnhakijoille ja naisille. Lisätukea työllistymiseen tarvitsisivat OECD:n mukaan nuoret ja vähemmän koulutetut työnhakijat.