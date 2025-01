Ogier kuittasi liikuttuneena historiallisen Monten täyspotin: ”Viime vuonna serkkuni menehtyi nuotituksen aikana”

Gapissa syntynyt 41-vuotias Sebastien Ogier voitti ennennäkemättömästi Monte Carlo rallin 10. kerran urallaan. Pertti Knuuttila

– En tiedä oliko se tietoa vai hyvää onnea, mutta suoritus selvästi erittäin hyvä. 13 kertaa podiumilla peräkkäin tässä rallissa ja nyt kymmenes voitto. Tämä voitto oli erityisen vaikea. Jatkuvasti vaihtuvat sääolot ja rengasvalinnat vaativat jatkuvaa keskittymistä ja harkintaa. Löysimme lopulta täydellisen rytmin ajoon ja onnistuimme saamaan lähes täyden pistepotin, selvitti Ogier rallin maalissa Monacon satamassa.

– Liikuttumista ei voinut välttää viimeisen ek:n maalissa. Viime vuonna serkkuni menehtyi nuotituksen aikana. Hän sai minut aloittamaan moottoriurheilun, selvitti Ogier, joka omisti voittonsa serkkunsa muistolle.

Vaikka Ogierilla oli mukanaan autossa sunnuntaina neljä nastarengasta ja kaksi superpehmeää, käytti hän rallin ratkaisseella Turinin huipun ylityksessä ristiin rengastusta: edessä vasemmalla ja takana oikealla nastarenkaat.

Sekarengastuksella lähti viimeiselle myös Kalle Rovanperä, vaikka hänellä oli mukanaan neljä superpehmeää ja vain kaksi nastarengasta.

Ogier keräsi Montesta 33 MM-pisteen potin. Vain super-sunnuntain pisteissä hän joutui tunnustamaan tallitoverinsa Elfyn Evansin ja Kalle Rovanperän paremmiksi pisteiden kerääjiksi Toyotalle.

OGIERINvoitto ratkesi lopulta 18,5 sekunnin erolla Evansiin. Kolmanneksi ajoi Hyundain Adrien Fourmaux 26 sekuntia voittajasta.

– Oikein positiivinen tulos. Ei valitettavasti sulanut riittävästi. Se oli uhkapeli, joka ei tänään onnistunut. Toisena Ruotsin reitillä ajamisesta tulee tosi jännittävää, kuittasi ranskalainen Fourmaux ensiesiintymisensä Hyundain ratissa.

Rovanperä onnistui lopulta ryhdistäytymään ja päihittämään Viron Ott Tänakin 4,7 sekunnin erolla. Rovanperä ohitti Tänakin viimeisellä erikoiskokeella ajaen sen 7,8 sekuntia nopeammin.

– Sunnuntaina osui rengasvalinta ja saatiin sliksillä hyvä tuntuma. Minusta rengasvalinta oli loogisin niillä tiedoilla. Oli kysymysmerkki paljonko tiet yöllä jäätyvät ja paljonko ne ehtivät sitten sulaa päivän aikana. Kyllä tämä oli nimenomaan torjuntavoitto. Tietenkin voitto tyydyttäisi enemmän kuin neljäs sija, mutta kolmantena starttipaikka Ruotsiin on ok. Sen kyllä keli ratkaisee, jos tiet jäässä ensimmäisenä olisi paras. Mutta jos pehmeää, niin taaempaa on parempi, selvitti 18 MM-pistettä lopulta ajanut Rovanperä.

– Aina se ajo ei riitä voittotaisteluun. Jos se ei tule, niin sitten vain pitää malttaa, järkeili Rovanperä selvästi huojentuneena.

Tänak ei lopulta onnistunut rengaslotossa yhtä hyvin kuin Rovanperä ja jäi pisteissä seitsemän pistettä.

– Se oli juuri niin, totesi virolainen ykskantaan maalissa viidenneksi taipuneena, vaikka lauantain jälkeen näytti, että hän ajaa vastustamattomasti suomalaiselta karkuun.

Toyotan apulaistiimipäällikkönä aloittanut rallin nelinkertainen maailmamestari Juha Kankkunen piti Monten vaikeana.

– Kyllä olosuhteet aika hankalat. Uusi Hankookin rengas kesti lopulta aika hyvin. Hyppää äkistään ralliautoon, niin sitä vaatii itseltään paljon, sanoitti Kankkunen Kallen itseruoskintaa rallin aikana.

– Minulla on tässä hommassa ollut vaikeampi opetella älypuhelimen ja Whatsapin käyttöä, kuin tätä ralliajoa. Ja sellainen ässä minulla on hihassa, että pikkuveli (Timo Kankkunen) on tallin testipäällikkö. Ei tässä ihan pimennossa olla oltu, jatkoi 65-vuotias Kankkunen.

TOYOTAN tiimipäällikkö Jari-Matti Latvala suomi itseään siitä, ettei sanonut painokkaammin tallinsa kokemattomammille kuljettajille Takamoto Katsutalle ja kakkostallin Sami Pajarille ottaa viimeiselle lenkille neljä nastarengasta mukaan.

Molemmat poistuivat tieltä aamun pimeydessä mustan jään takia ja joutuivat keskeyttämään.

– Kyllä minä heille siitä sanoin, mutta olisi ehkä pitänyt sanoa painokkaammin. He lähtivät liikkeelle liian aggressiivisella valinnalla. Muutoin huipputulos tallille, kertoi Latvala maalissa tyytyväisenä.

Etenkin Pajarin kohtalosta Latvala kertoi keskustelleen jo ennen rallia.

– Jos ei käy (ulosajo) täällä, niin on paljon helpompi lähteä Ruotsiin. No, se kävi sitten täällä, sanoi Latvala.

Merkkimestaruudessa Toyota otti 24 pisteen etumatkan Hyundaihin ennen kolmen viikon päästä ajettavaa Ruotsin rallia. M-Sportin Fordille jäi tyytyminen 11 pisteeseen Gregoire Munsterin keskeytettyä ulosajoon sunnuntain toisella erikoiskokeella.