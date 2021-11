Ohisalo: ”Äänestämme taksonomian puolesta eli hallituksen linjaa vastaan”

Lisäys klo 17.31: Ylen tietojen mukaan opposition perussuomalaiset ja kokoomus aikovat äänestää Suuressa valiokunnassa Valtioneuvoston kannan mukaisesti mikäli valiokunta äänestää asiasta. Johannes Ijäs Demokraatti

Vihreät aikovat äänestyttää Suomen kannan EU-komission kestävän rahoituksen taksonomia-asetukseen eduskunnan Suuressa valiokunnassa.

Vihreät jätti yhdessä vasemmistoliiton kanssa vastalauseen EU-ministerivaliokunnan kokouksessa, jossa valtioneuvoston päätti vastustaa asetusta.

– Hallitusohjelman ensimmäinen sana on ilmastonmuutos ja hallitus on sitoutunut turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Tämä ei ole linjassa hallitusohjelman kanssa. Tämä ei ole toisaalta linjassa Suomen pitkän linjan EU-politiikan linjojen kanssa siltä osin, että me olemme usein tukeneet EU:ssa kuitenkin ilmastotoimia. Rajat yrittäviin ongelmiin tarvitaan rajat ylittäviä ratkaisuja, vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo kommentoi Demokraatille tänään eduskunnassa.

Äänestättekö suuressa valiokunnassa tätä vastaan?

– Äänestämme taksonomian puolesta eli hallituksen linjaa vastaan.

Eli opposition tukea tarvitaan sitten?

– Niin. Näinhän taisi valtiovarainministeri Saarikko (kesk.) viime viikolla viitata, että hän tulee tukeutumaan oppositioon.

Ohisalo sanoo pitävänsä vakavana, kun on käsillä mahdollisuus käyttää erilaisia työkaluja ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden kadon torjumiseksi, niitä kaikkia keinoja ei nyt hänen mukaansa oteta käyttöön.

– Meillä ei ole oikein aikaa odotella. On ihmisiä, jotka sanovat, että julkisin varoin ei ratkaista ilmastokriisiä. Minä olen itse ihan samaa mieltä. Tässä olisi ollut nyt mahdollisuus luoda kestävän rahoituksen kriteerit ja nimenomaan houkutella yksityisiä investointeja kestäviin ratkaisuihin sekä ylipäänsä luoda markkinat kestäville tuotteille.

Hallituskysymystä ette tästä kuitenkaan tehnyt?

– No eiköhän hallitus työtään jatka tästä eteenpäin.

Vasemmistoliiton äänestyskäyttäytyminen suuressa valiokunnassa on vielä epäselvää.

– Meillä asia on käsittelyssä ryhmässä vasta huomenna kyselytunnin jälkeen olevassa iltakoulussa, suuren valiokunnan 2. varapuheenjohtaja Merja Kyllönen (vas.) sanoo.

– Olimme mukana EU-ministerivaliokunnassa jätetyssä eriävässä mielipiteessä. Äänestyskäyttäytymisestä suuressa valiokunnassa päättää eduskuntaryhmä, sanoo puolestaan vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson.