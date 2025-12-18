Oikeusasiamieheltä huomautus UPI:lle – moittii harjoitteluvalinnan tapoja

Eduskunnan oikeusasiamiehen mielestä Ulkopoliittisella instituutilla oli oikeus valita viime kesänä korkeakouluharjoittelijakseen tasavallan presidentin poika. Hakuprosessin toteutuksessa oli kuitenkin paljon puutteita, asiamies sanoo ja antaa instituutille huomautuksen asiasta. Demokraatti Demokraatti

Aiheesta oli tehty runsaasti kanteluita. Oikeusasiamiehen torstaina julkistaman ratkaisun mukaan harjoitteluvalinta oli kohdistunut kyseiseen hakijaan täysin UPI:n toimivallan rajoissa, mutta tyylillisesti prosessissa oli paljonkin moitittavaa.

Esimerkiksi UPI kevensi hakuaikana harjoittelupaikan maksatusehtoja, ja seurauksena presidentin pojan tavoin EU:n ulkopuolella opiskelevatkin pystyivät osallistumaan hakuun sikäläisten stipendien avulla. Stipendi- ja harjoittelutukikäytännöt vaihtelevat eri yliopistoissa huomattavasti.

UPI sai muuttaa omia kriteereitään, mutta se ei kertonut asiasta julkisuuteen riittävän selvästi. Asiamies epäileekin, että joku on saattanut jättää hakematta harjoittelupaikkaa, luullen ettei hänen korkeakoulunsa antama harjoittelutuki täytä ehtoja. Tästä UPI oli myös viestinyt ulospäin ristiriitaisesti.

UPI:n henkilöstöpuoli oli vastaillut hakijoiden tiedusteluihin harjoittelupaikan hakuehdoista eri sävyllä: presidentin pojalle kommunikoitiin stipendiasiastakin avuliaammin kuin muille. Häntä myös opastettiin oma-aloitteisesti ja yksityiskohtaisemmin prosessin aikana.

Nämä eivät sinällään ole väärinkäytöksiä, mutta voivat antaa vaikutelman epäreilusta palvelutason eroista.

OIKEUSASIAMIES moittii koko prosessin ja päätösten puutteellista kirjallista dokumentointia, ja kummeksuu lisäksi miksi UPI:n piti ostaa valintakohun noustua kriisiviestintäpalveluita talon ulkopuolelta. Lisää aiheesta Stubb toivoi, että hänen lastensa yksityisyyttä kunnioitettaisiin – JSN: presidentin pojan harjoittelupaikka ei ole yksityisasia

Tällaista viestinnän osaamista, varsinkin asiassa jonka etukäteen jo tiedetään herättävän huomiota, pitäisi hänen mielestään löytyä jo valmiiksi oman asiantuntijaorganisaation sisältä.

UPI myös pihtasi jälkeenpäin valintaprosessia koskevien asiakirjojen toimittamista oikeusasiamiehelle, mistä tämä tylyttääkin virastoa varsin suorasanaisesti.

– En ole ollut vakuuttunut instituutin pyrkimyksestä edistää asian selvittämistä oma-aloitteisesti tai vastaamalla selkeästi ja kattavasti selvityspyynnöissä esitettyihin kysymyksiin, oikeusasiamies Petri Jääskeläinen kertoo ratkaisussa.

INSTITUUTTI kertoi torstaina omassa tiedotteessaan vastanneensa oikeusasiamiehen tietopyyntöihin mahdollisimman nopeasti ja ”parhaan kykynsä” mukaan.

UPI lupaa myös tarkistaa ja kehittää toimintatapojaan oikeusasiamiehen ratkaisun pohjalta. Instituutin mukaan saadut moitteet otetaan vakavasti.

Asiaa käsitellään perjantaina instituutin hallituksen kokouksessa, UPI kertoo.