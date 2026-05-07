7.5.2026 11:22 ・ Päivitetty: 7.5.2026 12:17
Oikeusministeri: Kasvojen naamioimisen voisi kieltää kaikilta yleisillä paikoilla
Oikeusministeri Leena Meren (ps) mielestä mielenosoittajille ehdotettua naamioitumiskieltoa ei tarvitse rajata mielenilmauksiin. Ministerin mukaan helpointa olisi luoda yleiskielto kasvojen peittämisestä – poikkeuksena ehkä vappu tai vastaavat naamarijuhlat.
Eduskunnassa medialle naamioitumisasioista puhunut oikeusministeri korosti, miten perussuomalaisilla on valmius lähteä valmistelemaan kieltoa hallituksessa milloin vain tarpeelliseksi nähdään, jopa tällä hallituskaudella.
– Selkeintä olisi että kielletään yleisillä paikoilla naamioituminen yleensä, Meri pohtii.
Teknisiä toteutustapoja ei vielä ole mietitty. Luonteva paikka uusille kieltopykälille löytyy hänen mielestään järjestyslaista.
– Ei kenelläkään ole tavallisessa arjessa tarvetta peittää kasvojaan edes mielenosoituksissa, Meri uskoo.
Vappuina ja vastaavissa poikkeusjuhlissa naamarit voisi hänen mielestään sallia, mutta naamioituminen pitäisi muuten kieltää kouluissakin.
PÄÄMINISTERI Petteri Orpon (kok) mukaan hallitus ei ole muodostanut naamioitumiskysymyksestä vielä yhtenäistä linjaa.
Medialle eduskunnassa puhunut Orpo sanoi kannattavansa vapun Tampereen väkivaltaisuuksien takia naamiokieltoa mielenosoituksiin. Yleiskieltoon hän ei ottanut kantaa.
