Oikeusministeri: Kasvojen naamioimisen voisi kieltää kaikilta yleisillä paikoilla

Oikeusministeri Leena Meren (ps) mielestä mielenosoittajille ehdotettua naamioitumiskieltoa ei tarvitse rajata mielenilmauksiin. Ministerin mukaan helpointa olisi luoda yleiskielto kasvojen peittämisestä – poikkeuksena ehkä vappu tai vastaavat naamarijuhlat.