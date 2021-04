Oikeusministeriö julkaisi tiedot ennakkoäänestyspaikoista

Kesäkuun kuntavaalien ennakkoäänestyspaikat aukioloaikoineen ovat nähtävissä verkossa osoitteessa vaalit.fi, kertoo oikeusministeriö. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ennakkoäänestyspaikkoja on kotimaassa 930 ja ulkomailla on 106. Vaalipäivänä äänestyspaikkoja on 1 854. Äänestyspaikkoja on suurin piirtein yhtä paljon kuin edellisissä kuntavaaleissa.

Ennakkoäänestysaika on näissä vaaleissa koronaviruspandemian vuoksi tavallista pidempi: kotimaassa äänestää voi ennakkoon 26.5.–8.6. ja ulkomailla 2.–5.6.

Osa ennakkoäänestyspaikoista on auki vain joinakin ennakkoäänestyspäivinä.

Ennakkoäänestää voi missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa, mutta vaalipäivänä vain siinä paikassa, joka mainitaan postitse tulleessa äänioikeusilmoituksessa.

Ulkoäänestyspaikoista tulee verkkosivulle tietoa myöhemmin. Kunnat voivat järjestää ulkoäänestysmahdollisuuksia teltoissa, katoksissa tai vaikka drive-in-järjestelyillä ennakkoäänestyspaikoiksi ilmoitetuissa osoitteissa.