Oikeuspalveluvirastossa yt-neuvottelut – toimistoja yhdistetään, henkilöstöä ei vähennetä

Oikeuspalveluvirasto kertoo aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut organisaation uudistamiseksi.

Neuvotteluissa käsitellään viraston esitystä uudeksi organisaatiorakenteeksi ja toimipaikkaverkostoksi. Viraston mukaan henkilöstövähennyksiä ei ole luvassa, vaan kaikille neuvottelujen kohteena oleville tarjotaan koulutusta ja kokemusta vastaavia tehtäviä.

Neuvotteluesityksen mukaan organisaatiorakennetta yhdenmukaistetaan nykyisiä toimistoja yhdistämällä. Jatkossa virastolla olisi 41 toimipaikkaa ympäri Suomen, joissa tarjotaan kaikkia Oikeuspalveluviraston palveluita. Tiedotteen mukaan 19 toimipaikan henkilöstön virat sijoitettaisiin toisiin toimipaikkoihin.

Oikeuspalveluvirasto on valtion virasto, joka tarjoaa oikeusavun, edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluja.