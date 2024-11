“Olemme ainoa puolue, joka seisoo kritiikkinsä takana” – Oppositio löi vaihtoehtobudjettinsa pöytään

Eduskunnassa keskustellaan opposition ensi vuoden vaihtoehtobudjeteista. Oppositiopuolueet ovat käyttäneet omista esityksistään ryhmäpuheenvuorot. Demokraatti Demokraatti

Keskustan varapuheenjohtaja, eduskunnan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi esitteli keskustan vaihtoehdon.

– Suomen talouskasvu voidaan tuplata ja suomalaisten palvelut voidaan pelastaa. Tästä keskustan vaihtoehdossa on kysymys, Lohi tiivisti.

Hän sanoi, että jos talouskasvua saadaan nostettua yhden prosenttiyksikön ennusteesta, neljän vuoden päästä yhteinen kakkumme on 12 miljardia euroa suurempi ja verotulot julkiseen talouteen 5 miljardia euroa suuremmat kuin ennustetaan.

– Miten talouskasvu tuplataan? Onko tämä mahdollista? Aivan varmasti on, jos vain yhdessä näin haluamme.

Lohi luetteli pitkän liudan keskustan keinoja talouskasvun aikaansaamiseksi: yritysverotuksessa kohti Viron mallia, eläkeiän saavuttaneet työhön veroporkkanalla, kotimaisen kaupan edistäminen, lupa ja kaavoitusprosessien nopeuttaminen, kotitalousvähennyksen parantaminen ja erityistalousaluekokeilu.

Hän esitteli myös keskustan sosiaaliturvauudistusta, jossa ansiosidonnaiselle sosiaaliturvalle tulisi katto.

Hyvinvointialueille keskusta antaisi paremmin aikaa saada taloutensa kuntoon.

– Keskusta ei leikkaisi sosiaali- ja terveyspalveluista, perheiltä eikä koulutuksesta. Kyse on lopulta arvoista ja linjasta. Eroja on, isojakin eroja on.

VIHREIDEN ryhmäpuheen piti vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Krista Mikkonen.

Mikkonen totesi, että vihreiden vaihtoehtobudjetissa sopeutetaan julkista taloutta saman verran kuin hallitus, mutta vihreät sopeuttaisi toisella tavalla.

– Meidän vaihtoehtomme torjuu ilmastokriisiä ja luontokatoa talouden rakenteita uudistamalla, turvaa tulevaisuutta panostamalla lapsiin, nuoriin, koulutukseen ja sivistykseen, hillitsee sote-palveluiden kustannuksia auttamalla ajoissa ja puolustaa tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia sekä luo työllisyyttä ja kasvua taloutta uudistamalla, Mikkonen sanoi.

Vihreät keventäisi Mikkosen mukaan ansiotulojen verotusta pieni- ja keskituloisilta 160 miljoonaa hallitusta enemmän.

Hän sanoi myös, ettei vihreät leikkaisi koulutuksesta.

– Satsaisimme ensi vuonna koulutukseen ja osaamiseen 365 miljoonaa enemmän kuin hallitus.

Vihreät ei myöskään hyväksy hallituksen leikkauksia sosiaali- ja terveyspalveluihin. Hän penäsi hallitukselta myös lisää ilmastotekoja.

KANSANEDUSTAJA Laura Meriluoto käytti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron.

– Monelle suomalaiselle tämä hallituskausi on merkinnyt taloudellista ahdinkoa, suurta huolta omasta tai läheisten pärjäämisestä ja jopa perustarpeiden täyttymättä jäämistä, hän kritisoi.

Meriluodon mukaan hallituksesta on huokunut välinpitämättömyys leikkausten kohteena olevia ihmisiä kohtaan.

– Historiallisten leikkausten lisäksi historian kirjoihin jäänevät surulliset kuvat saksista ja leikkuulaudoista.

Meriluodon mukaan vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti sopeuttaa taloutta oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla.

– Lisäämme ostovoimaa, tasaamme tuloeroja sekä panostamme sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen ja luonnonsuojeluun. Tämän kaiken me teemme ottamalla vähemmän velkaa kuin Orpon ja Purran hallitus.

– Olemme ainoa puolue, joka seisoo kritiikkinsä takana ja peruu pienituloisia ja pienyrittäjiä kurittavan alv-korotuksen palauttaen sen 25,5 prosenttista 24 prosenttiin, Meriluoto sanoi.

Vasemmistoliitto peruisi hallituksen leikkaukset ammatilliseen koulutukseen, kasvattaisi korkeakoulujen rahoitusta ja palauttaisi aikuiskoulutustuen.

Meriluodon mukaan Orpon hallitus on osoittanut “räikeää välinpitämättömyyttä Suomen ilmastolain alaisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista ja luontokadon pysäyttämistä kohtaan”.

– Vasemmistoliiton vaihtoehdossa Suomi palautetaan päästövähennyspolulle.

LIIKE nytin Harry Harkimo sanoi omassa puheenvuorossaan, että Suomelta puuttuvat tarina ja näkymä tulevaan.

– Meiltä puuttuvat haaveet ja unelmat. Kaikki on vain kurjuutta ja synkkää. Sää on yhtä harmaa kuin tunnelma. Tarvitsemme yli hallituskausien kantavan, pitkäjänteisen suunnitelman ja veroremontin, joiden avulla Suomen talous ja kilpailukyky laitetaan kuntoon. Tätä ovat vanhat puolueet olleet 17 vuotta tekemässä kokoomus, demarit ja keskusta etunenässä. Näyttääkö tämä nykyinen meno siltä, että tähän tulisi muutosta? No, ei todellakaan näytä, hän lausui tiedotteensa mukaan.

Harkimon mielestä vain konkurssit ja työttömyys ovat kasvussa.

– Sote on rikki ja kulut ovat karanneet käsistä aikoja sitten. Veronsa maksaneet suomalaiset eivät pääse hoitoon ja hoivaan. Julkista velkaa otetaan suhteessa eniten EU:ssa. Talouskasvu on lähes huonointa koko maailmassa. Suomi on kaikilla mittareilla Euroopan pahnan pohjimmainen. Yrittäjien luottamus hallitukseen ja erityisesti kokoomukseen on vapaassa pudotuksessa. Kokoomus puhuu itsestään talouspuolueena. Ja onhan se. Se tuhoaa talouden.