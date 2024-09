“Olemme avanneet oven uuteen aikakauteen” – vapauspuolue voitti Itävallan parlamenttivaalit

Laitaoikeistolainen vapauspuolue on voittanut Itävallan parlamenttivaalit, kun kaikki äänet on laskettu, kertoo Itävallan yleisradioyhtiö ORF .

Vapauspuolue sai äänistä reilut 29 prosenttia, kun toiseksi tullut hallitusvallassa oleva keskustaoikeistolainen kansanpuolue sai reilut 26 prosenttia äänistä. Kolmanneksi tuli sosialidemokraatit 21 prosentilla.

Kansanpuolueen kanssa hallituksessa oleva vihreät sai 8 prosenttia äänistä ja liberaalit lähes 9 prosenttia.

Äänestysprosentti oli 75. Itävallan yhdeksästä miljoonasta asukkaasta äänioikeutettuja oli reilut kuusi miljoonaa.

Hallitusneuvotteluista on ennakoitu vaikeita, sillä vapauspuolueen on vaikea löytää kumppaneita. Vapauspuolue on aiemmin toiminut hallituskoalitioissa, mutta nyt se on ensimmäistä kertaa suosituin puolue.