”Olemme valmiit tekemään ne päätökset, jotka parhaiten takaavat suomalaisten turvallisuuden” – SDP:n Lindtmanin mukaan Suomi on monta askelta lähempänä Nato-jäsenyyttä

Venäjän käynnistämään hyökkäysotaan reagoimatta jättäminen saattaisi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan johtaa Suomen liikkumatilan kaventumiseen. Lindtman käytti SDP:n ryhmäpuheenvuoron turvallisuusympäristön muutosta käsittelevän hallituksen ajankohtaisselonteon lähetekeskustelussa.

– Näin ollen meidän on päätettävä, tulisiko Suomen hakea ratkaisua sotilaallisesti liittoutumalla. On syytä käydä vaihtoehdot läpi avoimesti, huolellisesti ja viivyttelemättä, asiantuntijat tarkasti kuullen. Olennaisessa roolissa on valtiojohdon kanta.

– On selvää, että Venäjän toiminta on tuonut Suomen monta askelta lähemmäksi sotilaallisen liittoutumisen välttämättömyyttä, Lindtman totesi puheessaan.

Valtiojohto on Lindtmanin mukaan käsitellyt turvallisuustilanteen muutosta ensiluokkaisesti ja pitänyt yllä aktiivista vuoropuhelua kumppanimaiden kanssa.

– Erityisesti Ruotsi on meille tärkeä kumppani: Itämeren alueen turvallisuuden vahvistaminen on yhteinen tavoitteemme.

– Siksi olisi viisasta edetä turvallisuuspoliittisissa ratkaisuissa mahdollisimman yhtäaikaisesti. Viime kädessä maat tekevät omat ratkaisut, mutta yhtenäisellä linjalla varmimmin vahvistaisimme vakautta, turvaisimme arvojamme, pohjoismaista kansanvaltaa ja hyvinvointiyhteiskuntamalliamme.

Seuraavien viikkojen aikana eduskuntaryhmien on Lindtmanin mukaan kyettävä hyvään keskinäiseen yhteistyöhön.

– Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ajattelua ja päätöksentekoa tässä harkinnassa ohjaa yksi asia ylitse muiden: suomalaisten turvallisuus. Olemme valmiit tekemään ne päätökset, jotka parhaiten takaavat suomalaisten turvallisuuden.