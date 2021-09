”Olen kamppaillut muutoksen puolesta, joten Merkelin aika on ollut tietyllä tavalla turhauttavaa” – Saksan nuoret ehdokkaat odottavat vaalien muuttavan maata

Liittokansleri Angela Merkelin 16-vuotinen valtakausi on ollut pitkä, mutta erityisen pitkältä se tuntuu Saksan nuorista aikuisista, joiden tähänastisesta elämästä yli puolet on ollut Merkelin aikaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Liittopäiville pyrkivä sosiaalidemokraattien (SPD) ehdokas Annika Klose näkee sunnuntain liittopäivävaaleissa muutoksen mahdollisuuden.

Klose oli 13-vuotias, kun Merkel nousi ensimmäisen kerran valtaan.

– Ja kyse on ollut aina vaan status quon säilyttämisestä. Hän (Merkel) on konservatiivi, joten hän haluaa säilyttää yhteiskunnan sellaisena kuin se on. Minä taas olen kampanjoinut ja kamppaillut muutoksen puolesta, joten luonnollisesti Merkelin aika on ollut tietyllä tavalla turhauttavaa, Klose kuvailee STT:lle Berliinissä.

Merkel edustaa kristillisdemokraatteja (CDU/CSU), jotka menettivät elokuun lopulla gallup-kyselyjen ykkössijan SPD:lle. Kristillisdemokraattien nuorisojärjestöön kuuluva Lilia Usik kuitenkin toivoo, että vastoinkäymisistä huolimatta kristillisdemokraatit pärjäisivät vaaleissa hyvin.

Sunnuntai voi tuoda mukanaan yllätyksiä, sillä kannastaan epävarmoja äänestäjiä on ollut vaalien alla huomattavan paljon.

– Jos kristillisdemokraattien Armin Laschet nousisi liittokansleriksi joitain muutoksia varmasti tulisi, mutta muutos tuskin olisi niin valtava. Jos taas sosiaalidemokraattien Olaf Scholz nousee kansleriksi, luulen, että muutoksia tulee huomattavasti enemmän riippuen toki hallituskokoonpanosta, Usik sanoo STT:lle.

Mahdollisuuksien maa

Ukrainalaistaustainen Usik muutti Saksaan vuonna 2011, kun Merkel oli ehtinyt olla kanslerina jo 6 vuotta. Usikille Merkelin ajan Saksa edustaa ennen kaikkea mahdollisuuksia.

– Minulle Merkel on symboli siitä, että ihmiset eri puolilta maailmaa voivat saada mahdollisuuksia Saksassa.

Maahanmuuttajatausta ei ollut minkäänlainen ongelma, kun Usik päätti lähteä itse mukaan politiikkaan. Oikeastaan päinvastoin, Usik kertoo saaneensa paljon tukea ehdokkuudelleen nuorten kristillisdemokraattien riveissä.

Usikin mukaan Saksaan on ollut helppo kotiutua, sillä esimerkiksi korkeakouluopiskelujen jälkeen työluvan saaminen ja töiden löytäminen sujuivat ongelmitta. Viimeisimpänä Usik haki ja sai Saksan kansallisuuden.

Viime vuodet hän on työskennellyt kristillisdemokraatteja edustavien kansanedustajien avustajana parlamentissa ja päässyt näkemään lähietäisyydeltä, millaista työ liittopäivillä on.

Ihmiset odottavat muutosta, mutta samalla Merkelin aikaa myös romantisoidaan.

Parlamentin työhuoneet levittäytyvät Valtiopäivätalon lähikortteleihin Berliinin ytimessä. Käytävät on vuorattu vaalealla puulla, ja päivänvalo risteilee rakennukseen suurista ikkunoista.

Monista käytävistä yhden varrella on Usikin työhuone, jossa hän pohtii Merkelin olevan monelle nuorelle saksalaiselle pysyvyyden ja yhtenäisyyden symboli.

– Merkel on ollut globaali johtaja ja Saksan johtaja. Hän jättää suuret saappaat täytettäväksi seuraajalleen, olipa seuraaja sitten mistä puolueesta tahansa, Usik sanoo.

– Uskon, että muutos on väistämätöntä, koska kukaan ei voi täysin kopioida hänen johtamistyyliään.

Usikin mukaan kristillisdemokraattien nuorisojärjestössä ilmassa on jopa nostalgiaa, kun Merkelin aika on tulossa päätökseen.

– Ihmiset odottavat muutosta, mutta samalla Merkelin aikaa myös romantisoidaan.

Uskon, että ihmiset kaipaavat kumpaakin: tasaisuutta, mutta myös uudistuksia.

Valtiovarainministeri Scholzin nousu ennakkosuosikiksi tuntuu SPD:n Klosen mukaan jopa hieman uskomattomalta.

– Tuntuu hassulta, että sosiaalidemokraattinen kansleriehdokas onkin yhtäkkiä monien ihmisten mielissä selkein seuraaja Merkelin linjalle, Klose sanoo.

Klose kuvailee Scholzia pragmaattiseksi poliitikoksi ja asemoi itsensä eri laidalle SPD:ssä.

– Olen uudistusmielisempi, mutta uskon, että ihmiset kaipaavat kumpaakin: tasaisuutta, mutta myös uudistuksia.

Klose lähti mukaan politiikkaan 19-vuotiaana, koska hän halusi ajaa eteenpäin suuria muutoksia ja koki, ettei pelkkä vaaleissa äänestäminen neljän vuoden välein antanut tarpeeksi siihen mahdollisuuksia.

Nyt hän on SPD:n ehdokkaana liittopäiville Mitten äänestysalueelta Berliinistä.

Nousujohteinen kampanja

Viimeiset päivät ennen vaaleja ovat olleet kiireisiä: tiistai-iltana Klose kiersi Weddingin kaupunginosassa juttelemassa paikallisille yrittäjille ja kuulemassa, mitä he toivovat vaaleilta.

Klose kertoo kampanja-ajan sujuneen nousujohteisesti. Mitten äänestysalueella demaripolitiikalle löytyy tukijoita, ja weddingiläiset yrittäjät vaikuttavat jäävän mielellään vaihtamaan muutaman sanan Klosen kanssa ja ottavat vaalimainoksia liikkeisiinsä jaettavaksi.

Verhokauppias Cengiz Genc kutsuu Klosen tiimeineen jopa peremmälle ja alkaa käydä näkemyksiään läpi turkiksi teelasin äärellä. Klosen tukijat Serkan Emek ja Sonay Atac kääntävät Gencin näkemykset saksaksi, ja keskustelu soljuu eteenpäin ehdokkaan ja kauppiaan välillä.

Klose kertoo kampanjoineensa erityisesti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, kohtuuhintaisen asumisen ja riittävän toimeentulon puolesta.

Hän huomauttaa, että Berliinin keskeisilläkin alueilla asuu monia vähävaraisia perheitä, jotka sinnittelevät arjessa eteenpäin köyhyysrajan tuntumassa.

Ilmastopolitiikkaakin tulisi Klosen mukaan tehdä niin, että vähävaraisia ei unohdeta, esimerkiksi tekemällä joukkoliikenteestä edullisempaa.

– Ihmiset pelkäävät, että he menettävät työnsä tai että he menettävät autonsa. Berliinissäkin, erityisesti kaupungin reuna-alueilla, auto on edelleen iso osa ihmisten elämää, Klose pohtii.

Paikalliset asiat edellä

CDU:n Usik puolestaan tavoittelee paikkaa Berliinin edustajainhuoneessa, sillä Berliinissä järjestetään liittopäivävaalien yhteydessä myös paikallisvaalit.

Usik on ehdokkaana itäisen Berliinin Lichtenbergissä, jota hän kuvailee alueena varsin keskiluokkaiseksi. Moni äänestäjistä kannattaa CDU:ta, SPD:tä tai vihreitä.

– Toisaalta Lichtenberg on perinteisesti myös hyvin vasemmistolaista aluetta, joten vasemmistopuolue Linkellä on vahvaa kannatusta alueella.

Poliitikkona Usik haluaisi parantaa muun muassa kotiseutunsa liikennejärjestelyjä. Alueella on vuosikausien ajan pohdittu uuden tien rakentamista ruuhkien helpottamiseksi, ja Usik tukee hankkeen viemistä eteenpäin.

Uuden tien rakentaminen jakaa kuitenkin mielipiteitä, ja Usikin mukaan hanke on kohdannut vahvaa vastustusta esimerkiksi tahoilta, jotka haluavat keskittyä pyöräteiden parantamiseen ja kaupungin kehittämiseen autottomaan suuntaan.

Usik sanoo, että moni nuori näkee ilmaston lähestulkoon ainoana tärkeänä vaaliteemana. Hän puolestaan haluaa keskittyä myös muihin teemoihin, kuten paikallisiin asioihin vaikuttamiseen.

– Näen itseni hieman konservatiivisempana, joten huomaan saavani enemmän tukea vanhemmilta ihmisiltä. He vaikuttavat tukevan näkemyksiäni enemmän kuin nuoret.

STT – Heta Hassinen