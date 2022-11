”Olin yllättynyt” – Antti Lindtman nostaa esiin Petteri Orpon sanat kesäkuulta

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan kokoomus tavoittelee vaihtoehtobudjetissaan 2,5 miljardin säästöjä. Mukana on ainakin satojen miljoonien leikkaus sosiaaliturvaan. Johannes Ijäs Demokraatti

Mykkänen kertoi asian tänään SAK:n järjestämässä puolueiden puheenjohtajien eduskuntavaalitentissä, josta kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli jostain syystä pois. Jäi Mykkäsen tehtäväksi antaa kasvot puolueen leikkauslistan ensimmäiselle raottamiselle.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti julkaistaan kokonaisuudessaan ensi viikolla.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman palauttaa mieleen Petteri Orpon haastattelun viime kesäkuulta. Petteri Orpo muutti mieltään sosiaalitukien leikkaamisesta: kannattaakin nyt tukien korottamista, Helsingin Sanomien uutisen otsikko kuului tuolloin. Silloin Orpo sanoi tukevansa hallituksen ratkaisua korottaa sosiaalietuuksia etuajassa jo elokuussa eikä vasta vuodenvaihteessa.

Hän perusteli kannanmuutostaan hintojen nousun kiihtymisellä. Tosin Orpo muistutti samalla myös vaihtoehtobudjetin linjan pitävän, vaikkei puolue juuri tuolloin ajanutkaan leikkausten toteuttamista.

LINDTMAN hämmästeli tänään Demokraatin haastattelussa Orpon logiikkaa HS:n juttuun viitaten.

– Olin yllättynyt, koska kesäkuussa puheenjohtaja Orpo tarkisti aiempaa kantaansa sosiaaliturvan leikkauksiin Helsingin Sanomien haastattelussa. Hän perusteli kannanmuutostaan nimenomaan hintojen nousun kiihtymisellä. Pidin tuolloista perustelua hyvin loogisena, koska hintojen nousu aiheuttaa eniten ahdinkoa arkeen niissä kotitalouksissa, joissa sitä ennestäänkin on.

Lindtman huomauttaa, että Orpon tukiessa hallituksen ratkaisua sosiaalietuuksien korottamisesta etuajassa silloinen tuorein julkistettu inflaatiolukema Suomessa oli 5,7.

– Tänään se on on yli puolitoistakertainen, lähemmäs 9. Eli syyt, joilla kokoomus silloista kannanmuutostaan perusteli, eivät ole poistuneet, vaan päinvastoin vahvistuneet. Nyt ne samat kotitaloudet – erityisesti ne, joilla tulot ovat kaikista pienimmät – ovat entistäkin suuremmassa ahdingossa hintojen nousun rajuudesta johtuen, Lindtman toteaa.

– Kun nähdään, kuinka vaikea talvi on edessä ja miten sähkön, ruoan, asumisen ja elämisen kustannukset nousevat, jää kysymään, onko todella nyt oikea aika leikata heiltä, joilla ennestään on kaikkein vähiten. Kysymys kuuluu, aikooko kokoomus yhdistää tähän myös isot veronkevennykset heille, joilla on enemmän puskuria ottaa tätä tilannetta vastaan. Kyllähän tässä jää pohtimaan, onko siellä kokoomuksen almanakassa koskaan köyhän vuoro, hän jatkaa.

Lindtman toteaa, että hallituksen budjetti on pöydässä ja eduskuntakäsittelyssä.

– Me tuemme hallituksen linjaa, johon ei tällainen kokoomuksen tyly linja sovi. On tärkeätä, että edessä olevana talvena haetaan keinoja, kuten joka puolella Euroopassa, tukea kaikkein pienituloisimpia.