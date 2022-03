Öljylämmityksen lopettamiseen suunnattu laina

Toistuvat levottomuudet useissa öljyä tuottavissa maissa muodostavat riskin öljyn saatavuudelle, ja sitä kautta koko Suomen huoltovarmuudelle. Kun tähän lisätään OPEC-maiden muodostama öljyn hintoja koskeva kartelli, sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, ovat etenkin Euroopassa lisääntyneet puheet päästä eroon fossiilisesta energiasta kiihdytetyllä aikataululla. Omakotitalojen lämmittäminen öljyllä on kestämätöntä ilmastonmuutoksen kannalta, mutta huoltovarmuuden takutessa kylmässä pohjolassa voivat öljyllä lämpenevän omakotitalon asumiskustannukset nousta asukkaan kannalta suorastaan sietämättömän korkealle tasolle.

Meidän tuleekin pyrkiä nyt nopeutetulla aikataululla irti erityisesti öljyn käyttämisestä asuntojen lämmityksessä. Siksi esitämme, että nykyisen suoran verotuen lisäksi valtio myöntäisi remonttikuluja koskevalle lainalle valtiontakauksen. Valtiolle tämä ei maksaisi mitään, mutta lainan antajalle ja ottajalle tulisi turva, joka lainariskin alenemisen vuoksi johtaisi myös lainan matalampaan korkotasoon.

Valtiontakaus koskisi sellaisia lämmitysjärjestelmän remontteja, joissa rakennetaan ns. vähähiilinen lämmitysjärjestelmä öljylämmityksen tilalle. Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva:n mukaan tällä hetkellä suurin remonttituki myönnetään, kun öljylämmitys vaihdetaan maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun. Tuki on tätä hieman pienempi, kun siirrytään muihin ei-fossiilisiin lämmitysmuotoihin. Takaisinmaksuaika lämmitysjärjestelmän remonteilla vaihteleekin kohteen ja lämmitysmuodon valinnan mukaan paljon, mutta valtion tuet nopeuttavat takaisinmaksuaikaa. Esimerkiksi öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöpumppuun tuo vuositasolla asunnosta riippuen n. 1000-2000 euron suorat säästöt lämmityskustannuksissa.

Ympäristöministeriön mukaan helmikuussa 2022 öljylämmityksen muuttamiseen haettua avustusta on hakenut jo yli 19 000 kotitaloutta, avustuksia on myönnetty noin 9400 kotitaloudelle ja takana on yli 7000 toteutunutta energiaremonttia. Ympäristöministeriö arvioi Suomessa olevan noin 130 000 öljylämmitteistä pientaloa.