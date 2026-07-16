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Ulkomaat

16.7.2026 10:35 ・ Päivitetty: 16.7.2026 10:35

Öljypomosta tuli Ukrainan uusi pääministeri

Koretskyin Facebook-sivu
Koretskyi on syntynyt vuonna 1978.

Ukrainan uudeksi pääministeriksi on valittu Naftogaz-öljy-yhtiön johtaja Serhi Koretskyi. Ukrainan parlamentti ratifioi päätöksen tänään torstaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Presidentti Volodymyr Zelenskyi päätti viikonloppuna uudelleenjärjestellä Ukrainan hallituksen kokoonpanoa.

Koretskyin johtama Naftogaz on Ukrainan kansallinen öljyn ja maakaasun jakeluyhtiö.

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