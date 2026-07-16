Ulkomaat
16.7.2026 10:35 ・ Päivitetty: 16.7.2026 10:35
Öljypomosta tuli Ukrainan uusi pääministeri
Ukrainan uudeksi pääministeriksi on valittu Naftogaz-öljy-yhtiön johtaja Serhi Koretskyi. Ukrainan parlamentti ratifioi päätöksen tänään torstaina.
Presidentti Volodymyr Zelenskyi päätti viikonloppuna uudelleenjärjestellä Ukrainan hallituksen kokoonpanoa.
Koretskyin johtama Naftogaz on Ukrainan kansallinen öljyn ja maakaasun jakeluyhtiö.
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