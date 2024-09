Olkiluoto 2:n paluu viivästyy – nyt tuli uusi arvio

Olkiluodon ydinvoimalan kakkosreaktorin korjausaikataulu viivästyy viikolla, kertoi ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima tiistaina. Nyt yhtiö arvioi, että kakkosreaktori alkaa tuottaa sähköä lokakuun kuudentena päivänä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Reilu viikko sitten kerrottiin, että ydinvoimalan kakkosreaktorin sähköntuotanto keskeytetään arviolta kolmeksi viikoksi. Syynä on vika vesijäähdytteisen generaattorin roottorissa.

Vikaantunut roottori vaihdetaan Olkiluodossa olevaan vararoottoriin.

Kakkosreaktorin vikaantuminen vaikuttaa sähkömarkkinaan Suomessa. Viime aikoina pörssisähkössä on nähty korkeita hintoja, ja yhdeksi syyksi on mainittu Olkiluodon kakkosreaktorin korjaustyöt. Reaktorin teho on 890 megawattia.