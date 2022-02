Olli Rehn: ”Sodan riehuessa Euroopassa Suomen talous ei voi välttyä epäsuotuisilta vaikutuksilta”

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn arvioi, että Venäjään kohdistuvat pakotteet vaikuttavat maan talouteen laajasti sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Sodan riehuessa Euroopassa Suomen talous ei voi välttyä epäsuotuisilta vaikutuksilta. Tässä vaikeassa tilanteessa kustannukset voidaan kantaa, kun ihmiskunnan perusarvot vapaus, itsemääräämisoikeus ja rauha ovat uhattuina. Venäjä rikkoo räikeästi kansainvälisiä sopimuksia”, Rehn kirjoittaa blogissa.

Rehnin mukaan EU:n tehtävänä on etsiä ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin, joita ei kyetä ratkaisemaan yhden kansallisvaltion voimin. S

”uomalaiset muistavat kylmän sodan ajan ja Neuvostoliiton paineen sekä tarpeen puolustaa Suomen läntistä demokratiaa ja eurooppalaista elämänmuotoa. Euroopan integraatio on syvään juurtunut osa Suomen kansallista projektia vaikuttaa osana EU:ta.”

Rahapolitiikasta päättävä Euroopan keskuspankin neuvosto kokoontui eilen ja tänään Pariisissa ylimääräiseen kokoukseen. Rehn kirjoittaa, että Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit, kuten Suomen Pankki, panevat viipymättä täytäntöön vastuullaan olevat EU:n ja Euroopan maiden hallitusten päättämät pakotteet.

”EKP ja Suomen Pankki seuraavat tiiviisti tilanteen kehittymistä. Vaikka Venäjän käynnistämän sodan ensisijaiset vaikutukset ovat humanitaarisia ja turvallisuuspoliittisia, myös taloudellisiin vaikutuksiin pitää tietenkin varautua.”

Rehn huomauttaa, että viime päivinä on nähty huomattavia heilahteluja kansainvälisillä ja eurooppalaisilla rahoitusmarkkinoilla.

”Epävarmuus on suurta ja se näkyy eri rahoitusinstrumenttien hinnoissa. EKP varmistaa, että rahoitusmarkkinoiden likviditeetti pysyy hyvänä ja että käteistä on kansalaisten saatavilla. EKP on valmis kaikkiin tarvittaviin toimiin täyttääkseen velvollisuutensa eli varmistaaksemme hintavakauden ja rahoitusvakauden euroalueella.”