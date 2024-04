Olli Rehniltä tuimia lukuja: Kohta 80 % – “Tarttee kyllä tehdä jotain”

Rehn kävi tänään kertomassa Suomen Pankin näkemyksiä hallituksen kehysriiheen, jossa haetaan kolmen miljardin sopeutustoimia julkiseen talouteen.

Rehnin mukaan pankki jakaa arvion siitä, että lisäsopeutustarve on tässä kohtaa juuri se kolme miljardia. Tällä voidaan välttää EU:n ns. tarkkailuluokalle joutuminen.

Media kysyi Rehniltä vierailun jälkeen, miksi velka huolettaa Suomessa niin paljon verrattuna esimerkiksi Ranskaan.

– Suomessa julkisen velan trendi on ollut pitkään nouseva, melkein 15 vuotta paria poikkeusvuotta lukuun ottamatta. Se huolestuttaa. Ja kun katsomme tärkeimpiä verrokkimaitamme Ruotsia ja Tanskaa, molemmissa julkinen velka suhteessa kansantuotteeseen on noin 30 %. Meillä se on 75 % ja kohta 80 %. Tarttee kyllä tehdä jotain ja sen takia kehysriihi on erittäin tärkeä.