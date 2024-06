SDP:n kansanedustaja Pia Hiltunen sanoo tiedotteessaan, että Orpon hallituksen “kurjistava politiikka on johtanut yli 50 000 ihmisen työttömyyteen”. Demokraatti Demokraatti

Hiltunen nostaa esiin SDP:n kasvuohjelman tulevaisuustoimet ja uskoo, että niillä Suomi saadaan nousuun.

– SDP haluaa tehdä Suomesta Pohjolan Piilaakson. Kajaanin, Oulun ja Espoon osaamiset on iskettävä yhteen. Euroopan tehokkain LUMI-supertietokone, Oulussa sijaitsema maailman johtava 6G-keskittymä sekä kvanttiteknologia. Siinä on hyvät eväät korkeaprofiilisen murrosteknologiamaan rakentamiseen, Oulun vaalipiiristä tuleva Hiltunen sanoo tiedotteessaan.

Hiltunen näkee, että nämä teknologiat voivat luoda ympärilleen ekosysteemin, joka houkuttelee Suomeen startup -yrittäjiä, huippututkijoita kuin myös sijoittajia.

– Nykyisen hallituksen linja Suomen uudistamisessa on ollut pitkälti näivettävää. Laajat leikkaustoimet, joista kärsivät erityisesti heikommassa asemassa olevat, eivät vie Suomea eteenpäin. Sotepalveluista leikkaaminen ja karsiminen vaikeuttaa ihmisten pääsyä hoitoon. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet monen toimeentuloa. Jopa 17 000 lapsen arvioidaan ajautuvan köyhyyteen, Hiltunen sanoo.

HILTUNEN toteaa, että Hallitus on tainnut itsekin alkaa huomata linjansa olevan jyrkkä ja epäoikeudenmukainen. Hän viittaa siihen, että RKP:n puheenjohtaja haluaa pitää Marinin hallituksessa sovitusta oppimateriaalien maksuttomuudesta kiinni ja perussuomalaisissa on valmiutta perua päätös Kouvolan sairaalan yöpäivystyksen lakkauttamisesta.

– On hienoa, että hallituksessa aletaan havahtua tehtyjen päätösten kohtuuttomuuteen ja typeryyteen. Sotepalveluista raa-alla kädellä karsiminen on kuin sahaisi omaa jalkaa. On hyvä, että tälle löytyy jonkin asteista ymmärrystä, mutta ei riittävästi. Olen erittäin huolissani siitä, miltä tulevaisuus siltikin näyttää.

– SDP peruuttaisi useat hallituksen epäoikeudenmukaiset toimet ja laittaisi Suomen talouskasvun liikkeelle. Se vaatisi investointien liikkeelle laittoa ja panostuksia siihen, että Eurooppa pärjää maailmankilpailussa. Siksi ajamme EU-vaaleissa vahvaa Eurooppaa, Hiltunen sanoo.