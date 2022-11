”On ihan mahtava fiilis, että tästä tulee hyvä juttu” – SDP:n puoluevaltuutetut lähtevät innolla vaaleihin

SDP:n puoluevaltuusto kokoontuu tänä viikonloppuna Lappeenrannassa. SDP:n puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin ympärillä riitti kuhinaa kauppakeskus Galleriassa, jossa hän tapasi ihmisiä puheensa jälkeen. Kokouspaikalla eri puolita Suomea saapuneet puoluevaltuutetut puhkuivat jo vaali-intoa. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Aamun yleisötilaisuus ja Marinin puhe houkutteli kauppakeskuksen täyteen. Marin painotti puheessaan muun muassa Ukrainan tukemisen tärkeyttä.

– Meidän pitää yhdessä varmistaa se, että me emme anna Venäjän voittaa – että me olemme Ukrainan tukena loppuun asti ja me teemme kaikkemme sen eteen sota loppuisi Ukrainan voittoon mahdollisimman pian, hän sanoi.

Marin sanoi puheessaan myös, ettei halua nähdä ensi vaalikaudella sitä näivettämisen ja kurjistamisen tietä, joka olisi hänen mukaansa oikeiston johdolla edessä. Hän sanoi sen tarkoittavan hyvinvointivaltion murentamista – leikkaamista sosiaaliturvasta, koulutuksesta ja terveyspalveluista.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

PUHEENSA jälkeen Marin tapasi ihmisiä kauppakeskuksen edustalla. Marja Jääskeläinen (kuvassa yllä) ilahtui, kun pääsi juttusille Marinin kanssa.

– Uskon, että Marin kuuli viestini. Se oli aivan älyttömän ihanaa. Hän kääntyi siinä yllättäen, sain sanottua mitä halusinkin. Kiitin häntä puheesta, lähinnä siitä, miten tärkeistä asioista hän puhui, Jääskeläinen kuvaili tapaamista.

Jääskeläinen kertoo tekevänsä hyväntekeväisyystyötä kuukausittain ja välillä tuntuu vaikealta vetää rajaa, että kenelle antaa apua ja tukea, kun kaikille sitä ei voi antaa. Kun hinnat ovat kauttaaltaan nousseet, hän on esimerkiksi avustanut yhtä henkilöä ostamalla ruokaa ja polttopuita.

– Minua henkilökohtaisesti harmittaa vähempiosaisten mollaaminen – meillä kaikilla on ihmisarvo, jokaisen on yhtä tärkeä. Sitä ei pidä millään kaupallisilla tai elinkeinopoliittisilla päätöksillä motata lyttyyn, Jääskeläinen kertoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

SDP aikoo tavata ennen vaaleja miljoona suomalaista. Kohtaamiskampanjassa kysytään kansalaisilta: ”Miten menee?”. Nyt tähän kysymykseen pääsivät vastaamaan puoluevaltuutetut. Lounaalla samaan pöytään olivat istahtaneet Helena Tommola Uudeltamaalta sekä Sini Karjalainen ja Ulla Pihlajanmäki Pohjanmaalta. Vaalit lähestyvät, miten menee?

– Kova vauhti on päällä jo suunnitelmien teossa ainakin. Jollain lailla on ihan mahtava fiilis siitä, että tästä tulee hyvä juttu. Puolue ja meillä Uudenmaan piiri on tehnyt aivan valtavan hyvää etukäteistyötä. Jotenkin nämä tuntuvat nyt erityisen hyviltä vaaleilta, vaalipäällikkönä häärivä Helena Tommola kuvailee.

Sini Karjalainen komppaa. Hän ja Ulla Pihlajanmäki ovat SDP:n varapuheenjohtajan, kansanedustaja Matias Mäkysen vaalitiimissä, Karjalainen vaalipäällikkönä. Pohjanmaalla ehdokaslista ei ole vielä täynnä, mutta molemmat uskovat, että vahva lista saadaan. Molemmat uskovat myös Sanna Marinin vetovoimaan – nähtiinhän se aamun yleisötilaisuudessakin.

– Missä ikinä Sanna liikuukin, siellä hänestä ei saa millään kuvia, kun ihmiset ympäröivät hänet. Toivon, että kaikki se työ, mitä nyt ollaan hallituksessa tehty – että sitä päästään jatkamaan myös ensi kaudella, Karjalainen sanoo.

Kolmikko suhtautuu kysyttäessä tyynen viileästi viime aikoina tapetilla olleisiin hallituspuolueiden välisiin riitoihin.

– Eikö se ole aika klassinen tilanne, että kun seurataan gallupeja – vaikkei pitäisi – niin sitten hermostutaan ja ryhdytään tekemään kärpäsestä härkästä. Vaalit on tulossa, Tommola kuittaa.

– Ikäväähän se on, vetkuilu hallituksen sisällä, mutta en usko, että mitään tapahtuu. Uskon myös, että tämä sataa meidän laariin, Pihlajamäki arvioi.

– Toivoisin kyllä keskustalle parempaa menestystä, mutta luulen, että tällä tavalla sitä ei saavuteta, Karjalainen sanoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

MITEN menee Satakunnassa? Siihen vastasivat Rainer Lehti Raumalta ja Voitto Raita-aho Karvialta. Raumalla ja koko Satakunnassa juuri nyt huolettaa opettajankoulutuslaitoksen tulevaisuus, Rainer Lehti kertoo. Turun yliopisto tekee talouden tasapainottamisohjelmaa ja nyt pelätään, että lankulla on Rauman opettajankoulutus. Sen loppuminen olisi Lehden mukaan kova isku.

– Mutta kyllä Satakuntaan positiivistakin kuuluu. Porissa ja Harjavallassa on hyvää yritystoimintaa ja työllisyyttä, vaikkakin määrätyillä aloilla ongelmaksi nousee työvoimapula. Toivomme ja panostamme siihen, että saisimme toimimaan maahanmuuttoperäisen työvoiman saannin, Lehti sanoo.

Maakuntahallituksen puheenjohtajana toimiva Lehti muistuttaa, että jännitystäkin on ilmassa. Maakuntajohtajan pestiin on ehdolla kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.), joka on päässyt valintaprosessin loppumetreille mukaan. Maakuntavaltuusto päättää valinnasta joulukuussa, Lehti kertoo.

– Odotusarvo on, että kevään vaaleissa sosialidemokraatit menestyy hyvin, kova työ on aloitettu sen eteen. Lista on vielä täydentämättä, mutta saamme kyllä täyden listan. Uskomme, että olemme vaalien jälkeen edelleen suurin ja kaunein Satakunnassa – ehkä jopa koko Suomessa SDP:n piireistä parhain, Lehti sanoo.

Ajankohtaisista asioista Voitto Raita-aho nostaa esiin sote-uudistuksen ja hyvinvointialueiden aloittamiseen tähtäävän valmistelutyön. Hän kertoo, että juhannukseen asti eteni hitaasti, mutta nyt homma on edennyt niin rivakasti, että kokouksia riittää ja päivät ovat työntäyteisiä.

– Minulle on tärkeää, että palvelut menisivät vuoden vaihteessa niin, että kukaan ei edes huomaisi muutosta. Henkilöstö saisi tehdä työnsä hyvin ja palkat tulis maksettua. Henkilöstö on huolestunut, kuinka heidän käy, niin minä sanon, että ei kannata olla. Kaikilla säilyy työpaikat, Raita-aho sanoo.

– Lähipalvelujen säilyminen pienissä kunnissa on minulle myös tärkeä tavoite.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

PUOLUEVALTUUSTO kokoontui Kaakkois-Suomessa, joten Jenna Virtanen ja Nina Peltonen pääsivät kokoustamaan kotikonnuilla. Virtanen saapui kokoukseen Ruokolahdelta ja Peltonen Haminasta. Miten menee? Kiirettä pitää, molemmat vastaavat. Syyskokouskautta eletään, kuntapolitiikassa riittää tekemistä, hyvinvointialueasiat painavat päälle ja eduskuntavaalit lähestyvät.

– Hyvillä mielin lähden kannustamaan meidän joukkuetta, en ole itse ehdolla. Uskon, että meillä on mahdollisuuksia hyvään tulokseen keväällä, Virtanen sanoo.

Innoissaan vaaleista on myös Peltonen, joka on itse ehdokkaana. Hän on odottavaisella mielellä erityisesti siksi, että nyt edessä ovat vaalit, joita korona ei edellisten vaalien tapaan kiusaa.

– On niin ihanaa, kun pääsee oikeasti kentille tapaamaan ihmisiä, hän hehkuttaa.

Kaksikko uskoo, että maailman muuttunut tilanne, talous, turismin hiipuminen sekä maakaupat ja -omistukset ovat asioita, jotka nousevat Kaakon kulmilla puheeksi vaalikentillä.

– Ja hyvinvointialueen rahoitus, se on kinkkinen asia. Miten saamme palvelut säilymään ihmisten saatavilla ja saavutettavissa, Peltonen sanoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

PUOLUEVALTUUSTON kokouksessa on puoluevaltuutettujen lisäksi aina läsnä myös kokouksen seuraajia. Demarinuorten liittohallituksesta kokousta saapuivat seuraamaan Jonatan Wikström, Jasmin Tuominen ja Valtteri Kankaristo.

– Tämä on ensimmäinen puoluevaltuusto, jota olen seuraamassa – mielenkiintoinen kokemus. En tiedä, mitä odottaa, Wikström kuvasi tuntojaan ennen kokouksen alkua.

Koko kolmikolle kokemus puoluevaltuuston kokouksen seuraamisesta on uusi. Tuominen kertoo odottavansa uuden oppimista.

– Odotan innolla, että mitä täällä tullaan käsittelemään ja mitä täältä voi itse ammentaa ja oppia. Millaisista asioista täällä puhutaan ja miten niitä asioita käydään läpi, Tuominen kuvailee.

– Tosi innokkain ja odottavaisin mielin olen tänne lähtenyt seuraamaan. Odotan vahvoja mielipiteitä ja hyviä päätöksiä, Kankaristo summaa.

Puoluevaltuuston kokous jatkuu Lappeenrannassa sunnuntaina.