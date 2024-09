Venäjän demokraattisen opposition edustaja Julija Navalnaja sanoo haluavansa Suomen-vierailullaan osoittaa, että presidentti Vladimir Putinin Venäjän lisäksi on olemassa toinenkin Venäjä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin leski Navalnaja on vierailulla Helsingissä yhdessä venäläisen oppositiopoliitikko Vladimir Kara-Murzan kanssa. He pitivät Eduskuntatalossa lehdistötilaisuuden tavattuaan Suomen valtionjohtoa.

- Me haluamme näyttää, että on olemassa toinenkin Venäjä, ei vain Putinin edustama Venäjä. Ja että me olemme ne ihmiset, jotka taistelemme Putinin hallintoa vastaan. Ja me teemme parhaamme, Navalnaja sanoi suomalaismedialle.

- Tämä hallinto pannaan viralta niin pian kuin mahdollista. Meille on hyvin tärkeää, että Venäjästä tulee rauhanomainen, demokraattinen, eurooppalainen valtio niin pian kuin mahdollista.

Viime kuussa vankilasta vapautunut Kara-Murza sanoi, että Venäjällä on paljon ihmisiä, jotka vastustavat sotaa Ukrainassa ja haluavat Venäjän olevan vapaa ja demokraattinen maa.

- Venäjä ei ole rajoittunut vain siihen murhanhimoiseen, rikolliseen ja aggressiiviseen Vladimir Putinin hallintoon, joka istuu Kremlissä. Kremlin propagandan tarkoitus on saada teidät ajattelemaan, että Venäjää ja Putinia ei voi erottaa toisistaan. Että kaikki venäläiset kannattavat Putinia ja sotaa, Kara-Murza sanoi.

- Mutta se ei ole totta. Venäjällä on paljon, paljon ihmisiä, jotka vastustavat tätä sotaa, jotka vastustavat tätä diktatuuria ja jotka näkevät maallemme hyvin erilaisen tulevaisuuden.

Kara-Murza sai toissa vuonna 25 vuoden vankeustuomion muun muassa maanpetoksesta. Hänet vapautettiin elokuussa osana lännen ja Venäjän välistä suurta vankienvaihtoa.

PRESIDENTTI Alexander Stubb kertoi perjantaina viestipalvelu X:ssä tavanneensa Navalnajan ja Kara-Murzan.

- Kiitos vierailustanne, kiitos rohkeudestanne, Stubb sanoi.

Stubbin ohella Navalnaja ja Kara-Murza ovat tavanneet Helsingissä myös muun muassa pääministeri Petteri Orpon (kok.), ulkoministeri Elina Valtosen (kok.), eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) ja edellisen presidentin Sauli Niinistön.

Maanpaossa elävät oppositiohahmot on kutsunut Suomeen Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.).

Navalnaja sanoi, että Suomen valtionjohdon tapaaminen merkitsi hänelle paljon.

Anssi Rulamo/STT