”On selvää, että leikkauslistanne julkaisu oli suuri bluffi” – SDP:n Heinäluoma syytti hallitusta ydinpalvelujen rapauttamisesta

Petteri Orpon (kok.) hallitus on kaudellaan lisännyt politiikallaan epävarmuutta ja heikentänyt ihmisten uskoa tulevaisuuteen, sanoi opposition välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, SDP:n Eveliina Heinäluoma puheessaan eduskunnassa keskiviikkona. Demokraatti Demokraatti

Opposition välikysymys koskee hallituksen ylimääräisiä sote- ja kulttuurileikkauksia.

– Luottamus hallituksen kykyyn turvata tasa-arvoinen hoitoonpääsy on romahtanut, Heinäluoma sanoi eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona.

Heinäluoma huomautti, että turvallisuus on suomalaisille epävakaina aikoina tärkeää. Kokonaisturvallisuus tarkoittaa hänen mukaansa myös sisäistä turvallisuutta.

– Laajan turvallisuuden ytimessä on kansalaisten yhdenvertaisuus.

– Hallitus on leikannut ankarasti hyvinvointiyhteiskunnan ydinpalveluista, kuten sosiaali- ja terveydenhuollosta. Myös koulutukseen on kohdistettu isoja leikkauksia, vaikka sen piti olla erityissuojeluksessa. Hallitus on heikentänyt merkittävästi työelämän yhteistyörakenteita ja vaikeuttanut palkansaajien asemaa, hän jatkoi.

KAIKKIAAN hallituksen saldona on Heinäluoman mukaan tähän mennessä ollut eurooppalaisittain verrattuna ennätystyöttömyys, heikkenevä koulutusjärjestelmä ja leikkauskierteeseen ajautunut sosiaali- ja terveyssektori.

– Hallituksen arvovalinnat ovat eriarvoistaneet ihmisiä ja heikentäneet ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa. Syrjäytyminen ja huono-osaisuus uhkaavat kasvaa, pienituloisuus ja jopa työssä käyvien köyhyys lisääntynyt.

Heinäluoma huomautti, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet toistuvasti hallituksen säästöjen kohteena. Jo hallitusohjelmassa palveluihin suunnattiin lähes 1,5 miljardin euron leikkaukset.

– Hallitus on romuttanut perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn: hallituksen mielestä hoitoon sopii jonottaa kolme kuukautta aiemman kahden viikon sijaan! Hallitus on korottanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja kautta linjan, korotukset ovat jopa 45 prosenttia.

HALLITUS on lisäksi vienyt päätösvallan hyvinvointialueilta ja karsi rajusti sairaaloiden päivystyksiä: yöpäivystys päättyi esimerkiksi Salossa, Varkaudessa, Iisalmessa ja Oulaskankaalla. Palvelutasoa karsittiin esimerkiksi Kouvolassa ja Savonlinnassa.

– Hallitus on heikentänyt vanhusten hoivan laatua leikkaamalla ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitusta: näin siitäkin huolimatta, että asiantuntijoiden mukaan tämä tarkoittaa, että vanhusten oikeus ihmisarvoiseen elämään vaarantuu. Hallitus on nostanut lääkkeiden hintoja ja omavastuita: pienituloisilla ihmisillä lääkerahat voivat olla pois ruokarahasta, Heinäluoma listasi.

– Te suuntaatte uudet yli 60 miljoonan euron leikkaukset sosiaalipalveluihin. Tämän lisäksi ne alkuperäiset 100 miljoonan euron säästöt sosiaalipalveluihin – joista lupasitte eduskunnalle tiedon – ne ovat edelleen hämärän peitossa. Te lykkäätte niitä eteenpäin, mutta ne ovat tulossa.

HEINÄLUOMA kysyi puheessaan myös opetus- ja kulttuuriministeriöön kohdistuvista leikkauksista.

– Hallitus on ilmoittanut, että päätöksiä leikkauksista tulisi kehysriihessä. Mutta mistä leikkaukset tehdään? Tähän asti te olette vähätelleet opetukseen ja kulttuuriin tehtyjä säästöjä vetoamalla siihen, kuinka pieniä summia on leikattu.

Kulttuurileikkaukset ja ALVin nosto ovat Heinäluoman mukaan johtaneet työttömyyden kasvuun, kulttuuritarjonnan alueelliseen heikkenemiseen ja kulttuurialan yleiseen taloudelliseen heikentymiseen.

– Ja nyt siis lisäleikkaukset kaiken päälle!

– Pääministeri Orpo! On selvää, että leikkauslistanne julkaisu oli suuri bluffi!

– Te pimitätte edelleen sosiaalihuollon säästöjä 100 miljoonan euron edestä. Ja suuntaatte vielä lisääsäästöjä vanhuspalveluihin, vammaispalveluihin ja lastensuojeluun. Aivan uskomattomia arvovalintoja! Heinäluoma hämmästeli.

DEMARIEN eduskuntaryhmän puheenvuoron pitänyt kansanedustaja Ilmari Nurminen muistutti pääministeri Orpoa muun muassa tämän vanhasta lausunnosta, jonka mukaan ihminen ei ole desimaali.

– Mutta mennään nyt siihen mitä jätitte meille kertomatta. Piditte kiinni sadan miljoonan säästöistä sosiaalihuoltoon. Lisäksi piditte kiinni 75 miljoonan säästöistä koulutukseen. Me emme tiedä miten nämä säästöt toteutetaan. Pääministeri Orpo, te lupasitte, että kaikki säästöt ovat tiedossa hyvissä ajoin ennen vaaleja. Ennakkoäänestys on jo alkanut! Lupauksenne ei pitänyt – jätitte niin eduskunnan kuin äänestäjät pimentoon.

Nurmisen mukaan SDP:lle on selvää, ettei sosiaalipalveluista voi leikata.

– Se lisää kustannuksia ja tekin ministeri (Kaisa) Juuso (ps.) sen tiedätte, mutta siitä huolimatta te pääministeri lykkäsitte tämän ministeri Juusolle eteenpäin toteutettavaksi. Tässä on kyse puhtaasti teidän kovan oikeistohallituksenne arvoista.

Korjattu klo 14.34: Eveliina Heinäluoma puhui välikysymyksen ensimmäisenä allekirjoittajana.