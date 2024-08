“Ongelmakenttä on hyvin tiedossa” – Orpon valtiosihteeri kommentoi ministerien “pakkokoulutusta” rasismista

Hallitukselle järjestettävässä pakollisessa rasisminvastaisessa koulutuksessa käydään läpi rasismiin liittyvää problematiikkaa, pääministeri Petteri Orpon (kok.) valtiosihteeri Risto Artjoki kertoo STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Artjoen mukaan koulutus järjestetään todennäköisesti kevään iltakoulujen eli ministerien viikoittaisten kokousten aikana. Siitä, kuka ministereitä kouluttaa, ei ole vielä tehty linjauksia.

Myöskään koulutuksen tarkempi sisältö ei ole vielä tiedossa.

- Virkakunnan kanssa käydään läpi, mitkä olisivat keskeiset asiat, jotka olisi hyvä palauttaa mieleen ja ministerien tietää. Valtioneuvoston kansliassa on hyvää osaamista näissä asioissa.

Onko koulutus valtiosihteerin mielestä tarpeellinen?

- Oma kokemus on, että asioita jotka on aikoinaan oppinut on silloin tällöin syytä kerrata, koska maailma ympärillämme muuttuu. Koska viime kesänä käytiin tätä keskustelua, uskon kyllä, ongelmakenttä on hyvin tiedossa ministereillä ja valtioneuvostossa.

Asiasta kertoi ensin Ilta-Sanomat.

VALTIOSIHTEERIN mukaan koulutuksen järjestäminen ei ole varsinaisesti uutinen.

- Jo vuoden takaisessa hallituksen tiedonannossa, johon kaikki ministerit ovat sitoutuneet, on kerrottu, että poliittiselle- ja virkamiesjohdolle järjestetään tällaista koulutusta.

Artjoki kertoo, että ministerien lisäksi koulutukseen ovat osallistumassa vähintään kansliapäälliköt, joiden toivotaan osallistavan johtoa laajemminkin.

Hallitus antoi tiedonannon rasismista ja yhdenvertaisuudesta vuosi sitten. Artjoki korostaa, että aihepiiri on hallitukselle tärkeä.

- Pääministeri on selkeästi sanonut rasismin vastaisen kampanjan avaustilaisuudessa alkuviikosta, että tämä on hyvin keskeistä ja hallituksen prioriteetteja.