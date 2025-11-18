Palkittu politiikan aikakauslehti.
18.11.2025 06:14 ・ Päivitetty: 18.11.2025 06:14

”Onnittelut maailmalle” – Turvallisuusneuvostolta tuki Trumpin Gaza-suunnitelmalle

LEHTIKUVA / AFP / ANGELA WEISS
YK:n turvallisuusneuvosto koolla New Yorkissa 17. marraskuuta.

YK:n turvallisuusneuvosto on hyväksynyt Gazan-rauhansuunnitelmaa tukevan julkilausuman.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin suunnitelma sai neuvoston kokouksessa 13 jäsenmaan tuen. Kiina ja Venäjä pidättäytyivät äänestämästä.

Hyväksynnän jälkeen Trump kiitti kaikkia turvallisuusneuvoston maita sekä muita suunnitelmaansa tukeneita valtioita Truth Social -palvelussaan.

-  Onnittelut maailmalle, Trump sanoi päivityksessään.

-  Tämä jää historiaan yhtenä YK:n isoimmista hyväksynnöistä, johtaa rauhan lisääntymiseen kaikkialla maailmassa ja on todella historiallinen hetki, hän kuvaili.

JULKILAUSUMA muun muassa valtuuttaa YK:n jäsenmaat muodostamaan kansainväliset joukot Gazan raja-alueiden turvaamiseksi ja kaistan demilitarisoimiseksi.

Julkilausumatekstissä myös toivotetaan tervetulleeksi väliaikaishallinnon perustaminen Gazan jälleenrakennuksen tukemiseksi. Trump on sanonut johtavansa itse tätä niin kutsuttua rauhanneuvostoa.

Lausumassa valtuutetaan lisäksi Gazan palestiinalaisista koostuvan asiantuntijakomitean perustaminen. Kyseisen komitean vastuulla olisivat Gazan päivittäiset siviili- ja hallintotoiminnot.

Edellytykset palestiinalaisvaltion perustamiselle voisivat julkilausuman mukaan olla olemassa sen jälkeen, kun palestiinalaishallinto on uudistettu ja Gazan jälleenrakennus on saatu käyntiin.

Turvallisuusneuvoston nyt antama valtuutus väliaikaishallinnolle ja kansainvälisille joukoille on voimassa vuoden 2027 loppuun saakka.

GAZAA hallitseva äärijärjestö Hamas tyrmäsi julkilausuman heti turvallisuusneuvoston päätöksen jälkeen.

-  Tämä julkilausuma ei riitä vastaamaan palestiinalaisten poliittisiin ja humanitaarisiin vaatimuksiin ja oikeuksiin, Hamas kirjoitti lausunnossaan.

Hamas sanoo, että päätös asettaa Gazan kansainvälisen huoltohallinnon alaisuuteen, mitä palestiinalaistahot järjestön mukaan vastustavat.

Ennen turvallisuusneuvoston hyväksyntää julkilausumaa luonnosteltiin useaan otteeseen. Venäjä oli kilpailevassa luonnosehdotelmassaan pyrkinyt painottamaan Palestiinan valtion luomista ja sitoutumista kahden valtion malliin.

