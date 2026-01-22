Talous
22.1.2026 06:01 ・ Päivitetty: 22.1.2026 06:01
OP laski kasvuennusteitaan: Vanheneva kansa voi jatkaa säästölinjalla
OP Pohjola ennakoi, että Suomen talous kääntyy tänä ja ensi vuonna 1,5 prosentin kasvuun. Ennuste on hieman heikompi kuin aiemmin odotettu 1,8 prosentin kasvutahti, ja yksi epävarmuustekijä tässä on kuluttajien halu säästää rahojaan.
Pääekonomisti Reijo Heiskasen mukaan suurin syy ennustettua verkkaisempaan suhdannenousuun on se, että kulutus elpyy hitaammin kuin odotettiin.
Vienti ja investoinnit ovat kehittyneet hyvin, mutta kulutus on jäänyt jälkeen tulojen kasvusta. Ylimääräiset varat menevät ihmisten pankkitileille pahan päivän varuiksi.
SÄÄSTÄMISASTE on Suomessa tätä nykyä kaksi kertaa korkeammalla viime vuosikymmenien keskiarvoon verrattuna. OP Pohjola ennakoi, että se laskisi lähivuosina, kun huolet työttömyydestä vähenevät.
Heiskasen mukaan säästämisasteen kehitykseen liittyy kuitenkin tavallista suurempaa epävarmuutta.
- On mahdollista, että säästämisasteen taso jää pysyvämmin korkealle muun muassa ikääntymisen vuoksi, Heiskanen sanoi tiedotteessa.
Kommentit
