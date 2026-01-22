OP laski kasvuennusteitaan: Vanheneva kansa voi jatkaa säästölinjalla

OP Pohjola ennakoi, että Suomen talous kääntyy tänä ja ensi vuonna 1,5 prosentin kasvuun. Ennuste on hieman heikompi kuin aiemmin odotettu 1,8 prosentin kasvutahti, ja yksi epävarmuustekijä tässä on kuluttajien halu säästää rahojaan.