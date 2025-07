OP-ryhmä maksaa jäädytettyjen kiinteistörahastojensa lunastukset

OP-ryhmä aikoo tässä kuussa maksaa kahden kiinteistösijoitusrahastonsa viime vuoden puolella tehdyt lunastustoimeksiannot. OP-Palvelukiinteistöt- ja OP-Vuokratuotto-rahastojen lunastukset ja merkinnät jäädytettiin vuodenvaihteessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

OP-ryhmän mukaan kiinteistömarkkinoiden varovaiset elpymisen merkit tekevät viime vuonna tehtyjen lunastustoimeksiantojen maksamisen mahdolliseksi.

UUSIA lunastustoimeksiantoja ei ole voinut jättää eikä uusia merkintöjä tehdä tämän vuoden puolella. OP on myös väliaikaisesti puolittanut kahden kiinteistösijoitusrahastonsa hallinnointipalkkiot. Puolitus on voimassa niin kauan kuin toimeksiantojen vastaanotto on keskeytetty.

- Päätös lunastusten ja merkintöjen väliaikaisesta keskeyttämisestä tehtiin osuudenomistajien etujen turvaamiseksi poikkeuksellisessa markkinatilanteessa. Markkina on kuitenkin edelleen poikkeuksellinen, ja osuudenomistajien etujen suojelemiseksi tehty rahastojen merkintöjen ja lunastusten väliaikainen keskeytys on voimassa toistaiseksi. Uusia lunastustoimeksiantoja ei siis valitettavasti voi edelleenkään tehdä, sanoi OP-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Juha Takala tiedotteessa.

OP ei tällä hetkellä arvioi, milloin kiinteistösijoitusrahastot alkavat taas toimia normaalisti. OP:n mukaan molempien rahastojen omistamista kiinteistöistä valtaosa on vuokrattu ja vuokraustoiminnan tuotto säilynyt hyvällä tasolla.

Nina Törnudd/STT