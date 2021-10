Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus perustettu – Skinnari: Mahdollistaa suomalaisen opetusalan asiantuntemuksen hyödyntämisen

Opetushallitukseen on perustettu osaamiskeskus, joka vahvistaa Suomen roolia oppimisen kriisin ratkaisuissa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Keskus edistää suomalaisen opetusalan osaamisen hyödyntämistä kehitysyhteistyössä ja tukee koulutuksen laadun ja inklusiivisuuden vahvistamista kehittyvissä maissa. Se myös vahvistaa suomalaisten opetusalan toimijoiden valmiuksia toimia kehitysyhteistyötehtävissä, tiedottaa ulkoministeriö.

Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus tekee yhteistyötä myös kehittyvien maiden, EU:n toimielinten sekä YK-järjestöjen ja kehityspankkien kanssa.

– Koulutus on Suomelle juuri sellainen vahvuusalue, jossa meillä on hyvä mahdollisuus tukea kestävää kehitystä. Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus on tulevaisuusinvestointi, joka mahdollistaa suomalaisen opetusalan asiantuntemuksen hyödyntämisen kehitysyhteistyössä aiempaa laajemmin ja pitkäjänteisemmin, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) sanoo tiedotteessa.

Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskuksen toiminta rahoitetaan ulkoministeriön hallinnoimista kehitysyhteistyövaroista. Vuosille 2021-2023 on varattu 4 miljoonaa euroa. Osaamiskeskuksessa työskentelee kolme asiantuntijaa, ja sen työ käynnistyy Opetushallituksessa syksyn 2021 aikana.

Keskus kokoaa suomalaisia opetusalan asiantuntijoita opetusalan kehitysyhteistyön asiantuntijaverkostoon.

Verkoston asiantuntijoita voidaan lähettää keskuksen kautta eri pituisiin tehtäviin kansainvälisiin järjestöihin ja kehittyviin maihin ulkoministeriön kehitysyhteistyöhankkeiden tueksi. Lisäksi keskuksen tarjoama tuki voi olla tiettyyn tehtävään määriteltyä lyhytaikaista tai osa-aikaista asiantuntijatukea kehitysyhteistyön kumppanimaille tai monenkeskisille toimijoille. Päätökset tuen kohdentamisesta osaamiskeskus tekee yhteistyössä ulkoministeriön kanssa.