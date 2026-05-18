Opetushallitus taipui: islamin ja ortodoksien oppikirjoja pois myynnistä

Opetushallituksen kustantamat islamin Salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon Aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Opetushallitus kertoo tiedotteessa, että materiaaleissa on ollut puutteita eivätkä ne ole vastanneet Opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Oppi- ja tehtäväkirjoja ei voi enää ostaa opetushallinnon verkkokaupasta.

- (Salam-)sarjasta on saatu kriittistä palautetta vuosien varrella ja tuotteita on päivitetty, mutta ei riittävästi, vaikka kokonaisvaltaisen tarkastuksen ja uudistuksen tarve on ollut tiedossa, sanoo johtaja Paula Merikko tiedotteessa.

JULKISUUDESSA islam-oppikirjoja on moitittu muun muassa liiasta tunnustuksellisuudesta, ja uskonnon määräämiä käytösnormeja on kirjoissa esitelty lapsille kuin pakollisina sääntöinä.

Opetushallitus myönsi jo keväällä, että kirjoissa on opetussuunnitelman vastaisia kohtia.

Salam-sarja oli ilmestyessään runsaat kymmenen vuotta sitten Suomen ensimmäinen kustannettu islamin uskonnon oppimäärään tarkoitettu oppimateriaali.

Opetushallituksen mukaan sarjaan ei oltu tyytyväisiä edes sen julkaisuhetkellä. Opetushallitus kuvaa sarjan tuotannon olleen poikkeuksellisen haastavaa.

Salam-oppimateriaalien kokonaisuudistuksesta päätettiin viime syksynä ja työ käynnistettiin alkuvuodesta.

- Laadunvarmistuksemme on toistuvasti pettänyt, ja olemme tästä todella pahoillamme, Merikko sanoo tiedotteessa.

OPETUSHALLITUS kertoo aikovansa uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat.

Näissä on kolmisenkymmentä uskonnon opetukseen tarkoitettua tuotetta.

Kouluissa islamia opiskelee opetushallinnon mukaan noin neljä prosenttia kaikista oppilaista, eli runsaat 20 000 lasta. Kaikkiaan muslimitaustaisia ihmisiä Suomessa on arviolta noin 120 000 – 140 000.

Ortodokseja oli Suomessa viime vuonna yhteensä runsaat 55000 ihmistä.