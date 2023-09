Opiskelijat eivät aio poistua Helsingin yliopistolta – tämä on tilanne nyt

Helsingin yliopiston päärakennukseen ja sen pihalle on kokoontunut jo jopa satoja hallituksen leikkauksia vastustavia opiskelijoita. Johannes Ijäs Demokraatti

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää avauspuheenvuoron maanpuolustuskurssiyhdistyksen (MPKY) seminaarissa tänään illemmalla.

Tämän vuoksi opiskelijoiden olisi väistyttävä, mihin he eivät kuitenkaan ole suostumassa.

Mielenosoituksen mediayhdyshenkilö, toisen vuoden poliittisen historian opiskelija Peik Laine kertoi aamupäivällä yliopistolla Demokraatille, että paikalle on koottu satoja ihmisiä vastustamaan rauhanomaisen mielenosoituksen häätämistä.

Aiotteko lähteä?

– Ei. Aiomme jatkaa meidän rauhanomaista mielenosoitusta, näillä näkymin ainakin.

Pyrittekö yliopiston kanssa neuvotteluratkaisuun?’

– Kyllä me pyrimme ja me olemme ehdottaneet monenlaisia ratkaisuja. Voidaan esimerkiksi jakaa tilaa ja tehdä kaikenlaista. He ovat näyttäneet meille ihan tiiliseinältä. Ei ole hirveästi vastakaikua tullut heiltä.

Uskotko, että vielä pääsette tässä jonkinnäköiseen ratkaisuun?

– Kyllä uskon. Olen todella fiiliksissä siitä, että täällä on satoja ja satoja ihmisiä tullut osoittamaan tukensa ihan yliopiston ulkopuolelta. Se osoittaa, että tämä ei ole pelkästään opiskelijoiden liike, vaan kansanliike.

Yliopiston toimitilajohtaja Marita Rovamo sanoi Ilta-Sanomille, että mieltään osoittavien opiskelijoiden kanssa on neuvoteltu koko ajan, ja sopu on lähellä.

- Olemme pääsemässä sellaiseen sopuun, että jonkinlainen määrä mielenosoittajia saa jäädä aulaan tai muuhun tilaan jatkamaan mielenosoitusta. Sellaista määrää, joka aulassa nyt on, sinne ei voi jäädä, Rovamo sanoi lehdelle.

Helsingin Sanomien saamien tietojen mukaan yliopisto olisi myöntynyt siihen, että mielenosoittajat voivat jäädä joihinkin tiloihin yliopistolla.

Peik Laine sanoo ymmärtävänsä, että yliopisto haluaa varmistaa illan tilaisuuden turvallisuutta, mutta painottaa, että asiaan on haettavissa ratkaisut neuvottelemalla.

– Ei olla vain tosiaan saatu, minkäänlaisia kompromissiehdotuksia heiltä. He vain yksinkertaisesti haluavat meidät pois täältä omasta yliopistorakennuksestamme, Laine sanoin noin 10.15 aamupäivällä.

LAINEEN tiedossa ei ole, että hallituspuolueista olisi käynyt paikan päällä yhtään kansanedustajaa tai ministeriä. Hänen mukaansa heitä on pyydetty paikalle jo mielenosoituksen ensimmäisenä tai toisena päivänä. Helsingin yliopiston päärakennus vallattiin 19.9. Opposition kansanedustajia on käynyt paikalla.

Laine on pettynyt ja kokee, ettei hallitus ole millään tavalla noteerannut mielenosoittajia ja sanoo mediankin olleen suhteellisen hiljainen.

Uskotko, että pystytty lopulta vaikuttamaan hallitukseen niin, että opiskelijoihin kohdistuvia leikkauksia perutaan?

– Kyllä me uskomme. Emme me muuten olisi täällä.