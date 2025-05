Oppimisen tuen uudistus tulee – osaako kuntasi varata siihen riittävästi rahaa?

Elokuussa voimaan tuleva oppimisen tuen lakiuudistus tuo merkittäviä – ja hyviä -muutoksia perusopetukseen. Nyt sen rahoitus on myös varmistettava kuntatasolla. Jasmin Granholm Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja (sd.), Vaasa

Kolmiportainen tuki (yleinen, tehostettu ja erityinen) poistuu, ja tilalle tulee ryhmäkohtainen tuki kaikille oppilaille sekä tarvittaessa oppilaskohtaisia tukitoimia.

Tavoitteena on varhainen ja oikea-aikainen tuki, joka vastaa entistä paremmin oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Samalla hallitus on päättänyt lisätä perusopetuksen vähimmäistuntimääriä kolmella vuosiviikkotunnilla erityisesti äidinkielen ja matematiikan opetukseen. Tämä muutos astuu voimaan myös 1.8.2025, ja sen myötä alakoululaisille tarjotaan enemmän aikaa keskeisten perustaitojen vahvistamiseen.

UUDISTUS on tervetullut askel kohti tasa-arvoisempaa ja yksilöllisempää opetusta. Varhainen tuki ja riittävä resursointi ovat avainasemassa oppimistulosten parantamisessa ja kouluhyvinvoinnin edistämisessä.

Erityisesti lisätunnit äidinkielessä ja matematiikassa tarjoavat mahdollisuuden vahvistaa oppilaiden keskeisiä taitoja ja ehkäistä oppimisvaikeuksien syntymistä.

Vaikka valtionosuudet kasvavat lakimuutoksen myötä, on olemassa suuri riski, että nämä varat käytetään muuhun kuin perusopetukseen.

Saimme lukea hallituksen puoliväliriihen päätöksistä huhtikuussa, ja ikävä kyllä pelot kuntien talouden tulevaisuudesta konkretisoituivat.’

On entistä tärkeämpää, että luottamushenkilöt varmistavat, ettei koulutuksen rahoitus vaarannu.

Kuntien valtionosuusleikkaukset, yhteisöveron alentaminen ja muut talouden säästötoimenpiteet luovat entistä suuremman paineen kunnalliselle päätöksenteolle.

Vaikka oppimisen tuen uudistus tuo lisää resursseja, on entistä tärkeämpää, että luottamushenkilöt varmistavat, ettei koulutuksen rahoitus vaarannu kuntatalouden tasapainottamisen myötä.

Luottamushenkilöiden on seurattava tarkasti, että koulutus säilyy kunnissa edelleen keskiössä, ja että saadut valtionosuudet ohjautuvat oikeaan tarkoitukseen, eli lasten ja nuorten tukemiseen. Kuntien taloustilanne on monin paikoin tiukka, ja ilman tarkkaa valvontaa lisärahoitus saattaa päätyä paikkaamaan muita budjettivajeita.

TÄMÄ ON myös arvokysymys. Panostaminen koulutukseen on investointi tulevaisuuteen.

Meidän on varmistettava, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus saada tarvitsemansa tuki ja että koulutuksen laatu ei heikkene kuntien talouspaineiden vuoksi.

Koulutus on aina ollut puolueemme prioriteetti, ja meidän on varmistettava, että tämä linjaus säilyy myös tulevalla kaudella. Meidän tehtävänämme on varmistaa, että koulutukseen varatut varat käytetään juuri siihen, mihin ne on tarkoitettu.

Meidän on turvattava laadukas perusopetus ja annettava lapsille ja nuorille parhaat mahdollisuudet oppia ja kasvaa.

Suomalaisen perusopetuksen ydin on sen yhdenvertaisuus ja kaikkien oppilaiden tasa-arvoiset mahdollisuudet saada laadukasta opetusta. Pidetään siitä huoli myös tulevaisuudessakin!

Kirjoittaja on viestintäasiantuntija ja kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja (sd.) Vaasasta.