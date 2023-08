Oppositio ryöpyttää hallituksen rasismipaperia – ”Vaikea katsoa tätä kiemurtelua”

Valtioneuvosto on hyväksynyt tänään eduskunnalle annettavan tiedonannon toimista, joilla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Rane Aunimo Demokraatti

Tiedonanto on saanut kriittisen vastaanoton poliittisessa vasemmistossa.

– Hallituksen yhteisestä tiedonantoinfosta jää ihmetyttämään, miksi valtiovarainministeri Riikka Purra ei pysty vastaamaan suoraan kysymykseen siitä, onko rasismi ongelma Suomessa. Kyllä tai ei riittäisi, mutta Purra ei halua tähän vastata. Miksi, SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Purra pääsi sitten vähättelemään tiedotustilaisuudessa rasismin merkitystä ja yleisyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Että on ”mustien pilvien” alla mediassa tätä ilmiötä käsitelty. Kesällä on siis käsitelty ennen kaikkea perussuomalaisten rasismia, muistutti puolestaan vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo.

Purra viittasi vastauksessaan suoraan kysymykseen iltapäivän tiedotustilaisuudessa käytettävissä olevaan tietoon asiassa ja kuulemisprosessiin tiedonantoa valmistellessa.

– Meillä on Suomessa hyvin paljon erilaisia ongelmia, joita hallitus pyrkii ratkaisemaan ja tämä oli akuutti tilanne, johon olemme reagoineet tällä tavalla. Ei voi olla korostamatta, että neljä puoluetta on tässä mukana ja me olemme sitoutuneet tähän, hän vastasi.

Aiemmassa puheenvuorossaan Purra oli sanonut, että ”monesti on saanut ymmärtää niin, että meillä on aivan suunnattoman suuria ongelmia Suomessa, mutta sehän ei pidä paikkaansa”.

– Paitsi meidän lainsäädäntömme puolesta, jota tässä tiedonannosta kuvataan, niin erilaiset selvitykset toki saavat erilaisia tuloksia, mutta nostan mielelläni esille esimerkiksi, että meillä keskimäärin maahanmuuttoväestö on hyvinkin onnellista ja tyytyväistä elämäänsä ja toisaalta OECD-maiden sisällä Suomi on tehnyt hyvin paljon esimerkiksi kotoutumiseen ja syrjinnän vastaisuuteen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyviä toimia.

SDP:n kansanedustaja Nasima Razmyar puolestaan kirjoittaa, että hänen oli ”vaikea katsoa tätä kiemurtelua” viitaten tiedotustilaisuuteen tiedonannosta.

– Toistelua siitä, miten raskas ja vaikea tämä prosessi on ollut. Pandemia oli vaikea, Ukrainan sota oli vaikea, tämän yhdenvertaisuustiedonannon ei pitäisi olla näin vaikea. Toivottavasti toripuheet vastaavat tiedonannon sisältöä.

SDP:n kansanedustaja Aki Lindén puolestaan arvioi, että hallitus antoi tiedonannon, koska sen oli pakko.

– Syy: PS-puolueen johdon rasistiset mielipiteet. Valitettavasti epäilen, että heidän taholtaan venkoilu jatkuu. Tiedonanto on sanoja peräkkäin, kuulemma ”kompromissi”. Teot ja arki ratkaisevat.

VASEMMISTOLIITON puheenjohtaja Li Andersson kirjoittaa X:ssä, kuinka pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi moneen otteeseen hallituksen tiedotustilaisuudessa haluavansa viestiä Suomeen muualta tuleville, että Suomi ei ole muuttumassa huonommaksi.

– Edes hänen oman hallitusohjelmansa valossa tämä lausunto ei pidä lainkaan paikkaansa. Orpon johdolla ollaan tiukentamassa kansalaisuuden saamisen kriteereitä. Myös oleskelulupien ehtoja ollaan tiukentamassa: jos ei työllisty kolmessa kuukaudessa, niin on lähdettävä Suomesta, vaikka olisi opiskellut ja työskennellyt täällä jo pidempään.

Andersson arvostelee, että myös vastaanottorahan tasoa ollaan entisestään laskemassa, maahanmuuttajien sosiaaliturva halutaan eriyttää ja puutteellista kielitaitoa omaaville halutaan maksaa matalampaa työttömyysturvaa kuin muille.

– Näiden konkreettisten heikennysten valossa en kertakaikkiaan käsitä, kuinka voi seisoa tiedotustilaisuudessa ja sanoa, että ”Suomi ei muutu huonommaksi” muualta tänne muuttaneille. Nämä ovat heikennyksiä, joiden rinnalla tiedonannon toimenpiteet muuttuvat sanahelinäksi.

TIEDONANNOSSA rasismi määritellään näin:

”Rasismi perustuu yksilöiden tai ihmisryhmien määrittelyyn alempiarvoisiksi esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella. Rasismia voi ilmetä yhteiskunnassa syrjivinä normeina tai käytäntöinä esimerkiksi työelämässä. Rasismi voi näyttäytyä yksilöiden ja ryhmien välillä syrjivänä käytöksenä. Yksilöiden ja ryhmien väliset ennakkoluulot ja vierauden pelko voivat toimia kasvualustana rasismille. Rasismi luo eriarvoisuutta ja vahingoittaa sen kohteiden lisäksi koko yhteiskuntaa.”

Tiedonannon päähuomio kohdistuu rasismin torjuntaan ja muita yhdenvertaisuuden näkökulmia sivutaan vain suppeasti. Pääministeri Orpon mukaan ”rasismi on edelleen myös suomalaisen yhteiskunnan ongelma”.

– Hallituksen jokainen ministeri irtisanoutuu rasismista ja sitoutuu omassa työskentelyssään aktiiviseen työhön rasismia vastaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti.