Oppositio tiedotti välikysymyksestä – Mykkänen syyttää hallitusta ”sote-sosialismista”

Oppositiopuolueet tiedottivat tänään yhteisestä välikysymyksestä hallituksen soteuudistuksesta.

Tiedotustilaisuudessa media pyysi puolueita konkretisoimaan, minkä ne näkevät hallituksen kaavailemassa uudistuksessa suurimmaksi ongelmaksi.

Perussuomalaisten kansanedustajan Arja Juvosen mukaan suurin ongelma on kustannusten kasvu, joka hänen mukaansa uhkaa heikentää palveluja monella alueella ympäri Suomen.

– Eli rahoituspohja on riittämätön ja ilman rahaa tällaista mittavaa uudistusta ei ole mahdollisuus tehdä. Se tarkoittaa säästöjä henkilöstöstä ja palveluista. Hoitoon pääsyä ei tässä ratkaista, vaikka se on se ydinkysymys.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan isoja ongelmia on useita.

– Se tekee tästä ehkä kansalaistenkin näkökulmasta osittain vähän sekavan. Mutta oppositio tosiaan nyt sitten pyrkii tietysti nämä ongelmakohdat selkeästi tuomaan esiin, Tavio sanoo.

– Jos jokin asia ei ole rikki, sitä ei tarvitse lähteä korjaamaan, koska siinä on todella suuri riski, että mennään jopa huonompaan, Tavio jatkaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi, että ”voisi sanoa vain vähän karrikoiden, että tämmöinen sote-sosialismi tässä jäykistää tuottamisen tavan”. Mykkäsen mukaan se johtaa pitempiin hoitojonoihin, kuin jos sotea rakennettaisiin muulla tavalla ja vie mahdollisuuksia kustannusten säästöön.

Kokoomuksen kansanedustajan Anna-Kaisa Ikosen mukaan koko perusratkaisussa ollaan menossa metsään.

– Ihmisten hoitoon pääsy ja rahojen riittävyys ovat ne kaksi suurinta haastetta.

Ikosen mukaan hallitus vie eteenpäin vyöryttäen jättimäistä hallinnonuudistusta, joka ei ratkaise kumpaakaan.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen sanoi, että koko uudistuksessa perusidea on se, että jotta ikääntyvän väestön oloissa ja vallitsevissa rahoitusoloissa kyettäisiin turvaamaan jatkossa riittävät palvelut kaikille kansalaisille, pitäisi panostaa siihen, että ihmiset saavat riittävän ajoissa apua ongelmiinsa.

Räsäsen mukaan ”Marinin mallista” puuttuvat kriittiset kannustimet terveyden eristämiseen, varhaiseen palveluihin pääsyyn sekä palveluiden sujuvaan toteuttamiseen ja tuottamiseen niitä tuottamaan kykenevien toimijoiden kesken.

– Kyllä erittäin suuren riskin koko tässä Marinin mallissa tuo se, että niitä kumppanuuksia, jotka tällä hetkellä toimivat, ollaan vaikeuttamassa tai jopa rikkomassa.

– Lyhyesti sanottuna, tämä ei ratkaise niitä ongelmia, jotka meillä on – terveyserot, hoidon saatavuus. Se on puhtaasti kiinni rahoituksessa. Jos se on alhaisempi, silloin myös saatavuus on alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Meillä tulisi olla tavoite saavuttaa muiden Pohjoismaiden taso, joka on 30 % enemmän kuin meillä. Tämä on aito kysymys, käytetään enemmän rahaa asumiseen, liikenteesen kuin terveyteen. Meidän kansantalouden tulonjaossa terveys on aliresursoitu ja tämä sote-uudistus ei tätä korvaa, sanoi puolestaan Liike nytin puheenjohtaja Harry Harkimo.