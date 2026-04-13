Ulkomaat
13.4.2026 11:01 ・ Päivitetty: 13.4.2026 11:01
Orban hävisi vaalit – nyt tuli Venäjän reaktio
Venäjä toivoo pragmaattisia suhteita Unkarin uuden johdon kanssa, kertoo Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov toimittajille. Peskovin mukaan Venäjä kunnioittaa Unkarin valintaa.
Peskovin mukaan Venäjä on kiinnostunut hyvistä suhteista paitsi Unkarin myös muun Euroopan kanssa, kertoi Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass.
Vaalitappion kärsinyt Unkarin pääministeri Viktor Orban on ollut yksi Venäjän harvoista ystävistä eurooppalaisjohtajien joukossa sen jälkeen, kun Venäjä runsaat neljä vuotta sitten aloitti laajan hyökkäyssodan Ukrainassa.
