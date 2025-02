Orban ja AfD:n Weidel tapasivat – ”Vaihtoehto Saksalle seuraa Unkarin, suuren roolimallimme, polkua”

Unkarin pääministeri Viktor Orban tapasi keskiviikkona Budapestissa Saksan äärioikeistolaisen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen johtajan Alice Weidelin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Orban sanoi, että AfD on Saksan tulevaisuus.

Weidel on puolueensa kärkiehdokas 23. helmikuuta pidettävissä liittopäivävaaleissa. Orban on tavannut usein laitaoikeistopoliitikkoja, mutta ei ole aiemmin isännöinyt AfD:n edustajia Unkarissa.

- AfD ei ole puolue, jonka johtajan useimpien Euroopan maiden pääministerit ottaisivat vastaan. Mutta on korkea aika, että muutamme sen. Siksi me olemme täällä, Orban sanoi lehdistötilaisuudessa tavattuaan Weidelin.

Hän sanoi, että AfD:n ajama politiikka hyödyttää myös Unkaria. Orbanin mukaan Weidel on hänen itsensä tavoin ”vapaustaistelija”.

- On täysin selvää, että AfD on tulevaisuus.

WEIDEL kiitti Orbania tämän ”rationaalisesta politiikasta” ja ”taistelusta vapauden puolesta”.

- Voin luvata sinulle, että Vaihtoehto Saksalle seuraa Unkarin, suuren roolimallimme, polkua.

Orbania ja AfD:tä yhdistää muun muassa tiukka maahanmuuton vastustus ja nihkeä suhtautuminen EU:n valtaa kohtaan. Orban on pyrkinyt keräämään Euroopan parlamentissa kaikki laitaoikeistolaiset puolueet perustamaansa Euroopan Patriootit -ryhmään, mutta muun muassa AfD on toistaiseksi pysynyt eri ryhmässä.

AfD on kasvattanut suosiotaan viime aikoina ja on mielipidekyselyjen mukaan Saksan toiseksi suosituin puolue. Vaalivoittajaksi on matkalla kristillisdemokraatit, jonka johtaja Friedrich Merz rikkoi viime kuussa pitkäaikaisen tabun tukeutumalla liittopäivillä AfD:n ääniin. Merz on kuitenkin luvannut, ettei tee hallitusyhteistyötä AfD:n kanssa.