Orpo ei kauan odotellut – pöytään tuima viesti: ”Tarvitaan myös menokuria – Kaikki menolisäykset jäihin ja uudellenharkintaan”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo iski tuoreeltaan pöytään kokoomuksen vaatimuksia Vesa Vihriälän johtaman työryhmän raportin jälkeen perjantaina.

”Vihriälän raportti on kylmäävää luettavaa. Valtiontalouden sopeuttamista ei voi odottaa 2023, VM:n ennusteen mukaan alijäämä ilman toimia -10mrd vielä 2023. Talouskasvu ja työllisyys ensijaisia, mutta tarvitaan myös menokuria ja tuottavuuden parantamista. Työ on aloitettava nyt!”

Orpo jatkaa twiiteissään, että talouden käynnistys, elvytys ja rakenteelliset uudistukset on tehtävä kaikki samaan aikaan. Velkaantuminen on Orpon mukaan saatava kuriin.

”Kaikki menolisäykset jäihin ja uudelleenharkintaan. Ei uusia tehtäviä kunnille.”

Muun muassa SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta on toista mieltä.

”Työryhmä on oikeassa siinä, että myös veronkorotuksia tullaan tarvitsemaan, mutta julkisen talouden vahvistamisen aika on vasta sitten, kun talous on elpynyt. Tässä tilanteessa taantumaa ei pidä syventää julkisen talouden sopeutuksella”, Kaukoranta toteaa järjestön tiedotteessa.