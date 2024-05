Orpo: “En minä halua lähteä tähän spekulaatioon ollenkaan”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi päivällä eduskunnassa toimittajille Venäjältä kantautuneita tietoja merirajan siirtämisestä Itämerellä. Johannes Ijäs Demokraatti

Orpon mukaan Suomessa viranomaiset ovat seuranneet tilannetta ja alustavasti on oltu yhteydessä diplomaattiteitse Venäjään Suomen Moskovan-suurlähetystöstä.

– Viimeisin viesti, mikä Venäjän suunnalta on myöskin mediasta luettavissa, on ollut se, että tämä on luultavasti rutiininomainen tarkastus. Sieltä on todettu, että ei olla tekemässä mitään poliittista manööveriä. Tämä on tietysti hyvä suunta. Mutta kaikesta huolimatta me selvitämme suomalaiseen tapaan hyvin tarkasti, mistä tässä on kysymys ja tehdään sitten sen perusteella vasta johtopäätöksiä. Tällä hetkellä en näe syytä mihinkään suurempaan huoleen, mutta tarkasti seuraamme tilannetta.

Orpolta kysyttiin myös, onko sattumaa, että Suomessa on annettu juuri hallituksen rajalakiesitys ja samaan aikaan Venäjältä on noussut esiin keskustelu merirajoista Venäjän puolustusministeriön toimesta.

Orpo sanoi, että kieltämättä sama päivä, mutta muistutti, että rajalakia on tehty kuukausia. Hänen mielestään ei voi vetää yhtäläisyyksiä asioiden välille eikä ole näyttöä, että asiat olisivat tekemisissä keskenään. Samaan aikaan hän totesi kuitenkin myös, että Suomessa on jo totuttu siihen, että Venäjän suunnalta voi tulla kaikenlaista haitantekoa tai hybridivaikuttamista.

KUN Suomessa nyt valtionjohdon toimesta rauhoitellaan tilannetta, Orpon mukaan kyseessä ei ole mikään strateginen rauhoittelu, vaan Suomessa toimitaan sen tiedon perusteella mitä on.

Orpo kertoi, että valtionjohto on ollut eilisestä myöhäisillasta lähtien tiiviisti Suomessa yhteydessä keskenään viestien välityksellä. Turvallisuusviranomaiset ovat kokoontuneet ja käyneet asiaa läpi – tässä viranomaispalaverissakin tilannekuva oli rauhoittava.

– Ja koska yleiskäsitys on tällä hetkellä rauhoittavat eikä ole mitään tietoa siitä, että meidän pitäisi nyt olla kovin huolissaan, mielestäni tämä on tärkeä kertoa. Varsinkin suomalaisille rajaan ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat niin herkkiä asioita, niin halusin tulla vielä tämän itsekin toteamaan.

Orpo ei näe tämän hetken tietojen valossa, että Venäjän toiminnassa olisi kyse mistään vakavasta operaatiosta. Näin hän arvioi, kun kysyttiin kantaa, täyttyvätkö Venäjän toiminnassa hybridioperaation kriteerit.

LIETTUAN ulkoministeri Gabrielius Landsbergis on arvioinut viestipalvelu X:ssä, että kyseessä olisi Venäjän hybridioperaatio. Hänen mukaansa kyseessä on myös ilmeinen eskalaatio Natoa ja EU:ta vastaan.

Media kysyi Orpolta, miksi Liettua puhuu asiasta erilaisin sanankääntein kuin Suomi.

Orpo vastasi, että kaikki Venäjän rajavaltiot ovat huolissaan omasta turvallisuudestaan ja varuillaan, millaisia mahdollisia vaikuttamisyrityksiä Venäjä voi tehdä.

– Me Suomessa kuitenkin toimimme aina niin, että me selvitämme tarkkaan faktat ja tehdään sen perusteella sitten johtopäätöksiä, Orpo totesi.

– Me toimimme sen tiedon varassa, mikä meillä on meidän turvallisuusviranomaisten ja kumppaneiden kautta saatavissa.

Orpo on ollut yhteydessä myös Liettuaan.

Orpo ei edes halunnut lähteä spekuloimaan sillä, että Itämerelle voisi syntyä jonkinlainen Suomelle riskialtis harmaa alue, jos Venäjä haluaisi siirrellä rajoja.

– En minä halua lähteä tähän spekulaatioon ollenkaan, ennen kuin tiedetään, onko nyt kukaan siirtämässä yhtään mitään mihinkään. Kuitenkin merioikeus lähtee siitä, että ne ovat yhteisiä sopimuksia ja jos jotain muutoksia tehdään, ne todetaan ja hyväksytään yhdessä. Pidetään tätä nyt lähtökohtana ellei jotain muuta ilmene.