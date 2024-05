Orpo: “Hallitusyhteistyöhön tämä ei vaikuta”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä päätti tänään yksimielisesti erottaa kansanedustaja Timo Vornasen luottamuspulan vuoksi. Johannes Ijäs Demokraatti

Poliisi epäilee, että 54-vuotias mies osoitti aseella kahta henkilöä päin ja ampui laukauksen maahan ravintola Ihkun edessä. Kyse on Vornasesta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo pitävänsä Vornasen erottamista ryhmästä ainoana oikeana päätöksenä tässä tilanteessa.

Kun Orpolta kysyy vaikuttaako Vornasen tapaus jollakin tavalla kuvaan perussuomalaisista, hän sanoo, että se vaikuttaa kuvaan yhdestä henkilöstä.

– Se on pysäyttävää, olen hämmentynyt niin kuin varmaan kaikki muutkin.

– Perussuomalaisten osalta oleellista on se, että minulla on täysi luotto siihen, että hallitusyhteistyöhön tämä ei vaikuta. Hallitus on toimintakykyinen. Kaikki ministerit ja perussuomalaiset ministerit ovat hyvin sitoutuneita hallitusohjelmaan ja työskentelyyn ja se jatkuu normaalisti.

Orpo näkee toisaalta myös, että tapaus jättää jäljen kuvaan perussuomalaisista puolueena.

– Mutta nyt minä katson pääministerinä tätä hallituksen työskentelyn näkökulmasta ja se jatkuu entiseen tapaan, hän jatkaa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä erotettu kansanedustaja Timo Vornanen on ilmoittanut, että hän aikoo perustaa oman eduskuntaryhmän.

– Hän on ihan vapaa tekemään tietenkin, mitä haluaa, puolueen puheenjohtaja Riikka Purra kommentoi Demokraatille.

Pitäisikö hänet erottaa perussuomalaisesta puolueesta?

– Luonnollisesti, kun puoluetta johdan, ehkä en tähän ota sen suorempaa kantaa. Puoluehallitus käsittelee asiaa, Purra toteaa.