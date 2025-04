Orpo ja yrittäjät: USA-tullit ovat hirmuinen riski Suomelle

Pääministeri Petteri Orpo (kok) ja yrittäjäjärjestöt ovat harmitelleet Yhdysvaltojen uusien tullipäätösten vaikutuksia Suomen viennille ja talouskasvulle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääministeri sanoo viestipalvelu X:ssä, että päätökset ovat huolestuttavia.

- Kauppasodassa ei ole voittajia. Yritykset, kuluttajat ja talouskasvu kärsivät, Orpo kirjoittaa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti keskiviikkona uusista tuontitulleista kauppakumppaneilleen. Esimerkiksi EU:lle Yhdysvallat asettaa 20 prosentin tuontitullin.

VIELÄ JYRKEMMIN tulleja ja Yhdysvaltain luotettavuuden rapautumista kommentoi Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

- Tämä on synkkä päivä maailmantaloudelle. Kauppasodasta ei hyödy kukaan, ja vähiten Suomen kaltainen pieni viennistä riippuvainen maa, Pentikäinen sanoo järjestönsä tiedotteessa.

Trumpin kauppa- ja ulkopolitiikka on Pentikäisen mukaan hutera perusta investoinneille.

Trumpin toimet iskevät hänen mielestään ikävästi suomalaisiin yrityksiin ja yrittäjiin.

- Alkanut kauppasota, johon myös EU joutuu vastaamaan, voi leikata Suomen orastavan kasvun kokonaan, Pentikäinen sanoo.

SUOMALAISIAKIN yrityksiä voidaan patistaa tuontiverojen avulla siirtämään tuotantoa Yhdysvaltoihin.

Trumpin kauppa- ja ulkopolitiikka on Pentikäisen mukaan hutera perusta investoinneille ja tämä riski pitää tunnistaa.

- Suomalaisten yritysten on syytä siirtää katsetta Yhdysvaltojen sijaan muualle. Tämä on valitettavaa, koska Yhdysvallat olisi suuri ja dynaaminen markkina. Se on kuitenkin ainakin lähivuodet vaikeasti ennustettava ympäristö, Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Hän arvelee yritysten myös tiedostavan, että Trumpin kausi loppuu aikanaan ja kauppasota voi sen takia jäädä historiaan.