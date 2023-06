Orpo: Kehitysyhteistyö keskittyy jatkossa ”lähialueille ja Euroopan lähialueille ehkä enemmän”

Viides hallitusneuvotteluviikko on päättymässä Säätytalolla ja paljon asioita on vielä kesken. Viikonloppuna ei juuri neuvotella, sillä koittaa koulujen päättäjäisten aika ja monilla neuvotteluihin osallistuvilla on perheissään ja lähipiirissään tähän liittyviä velvollisuuksia.