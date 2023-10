Orpo kertoi putkivuodosta myös eduskunnalle – Lindtman lupasi opposition tuen

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) selvensi tiistaina lyhyesti myös eduskunnalle tietoja Viron ja Suomen välisen Balticconnector kaasuputken vauriosta. Orpo totesi putken vauriokohdan sijaitsevan Suomen talousalueelle. Simo Alastalo Demokraatti

– Alustavan arvion mukaan havaittu vaurio ei ole voinut syntyä putken tavanomaisen käytön tai paineen vaihtelun seurauksena. Viranomaiset ovat KRP:n johdolla käynnistäneet tutkinnan asiasta.

– Onhan tämä vakava juttu ja se pitää selvittää perinpohjaisesti, Orpo sanoi.

Pääministeri myös tähdensi, ettei putkivaurio vaaranna Suomen huoltovarmuutta tai kaasun saantia.

– Haluan vakuuttaa, että Suomi on edellisen ja edellisten hallitusten ansiosta hyvin varautunut. Meillä on kiinnitetty näihin asioihin huomiota. Meidän huoltovarmuus on kunnossa. Voi tulla häiriöitä mutta se ei meitä lamaannuta.

SUURIMMAN oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kiitti Orpoa tiedonannosta ja kutsui uutista pysäyttäväksi.

– Se, että Viron ja Suomen välinen kaasuputki on vaurioitunut ja ennen kaikkea se, että se on tapahtunut ulkopuolisten toiminnan seurauksena on uutisena pysäyttävä ja vakava.

Lindtman lupasi hallituksen ja viranomaisten selvitystyölle opposition täyden tuen.

– Tässä tilanteessa on tärkeätä, että valtionjohto ja hallitus on hereillä ja valppaana. Ja yhdessä viranomaisten ja kumppanimaiden, niin Viron kuin EU- ja Nato-kumppaneiden kanssa tekee kaikkensa tämän asian selvittämiseksi ja tilanteen hantteeraamiseksi. Tässä teillä on opposition täysi tuki.

Hän esitti myös toiveen, että myös eduskunnan valiokunnat saavat pikaisesti tiedon siitä mikä on viranomaisten käsitys tapahtuneesta.

Pääministeri Orpo pitää yhdessä viranomaisten kanssa tiedotustilaisuuden kaasuputken ja tietoliikennekaapelin vaurioista klo 17.30.