Orpo Kiinaan – tapaa Xi Jinpingin

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) matkustaa Kiinaan tammikuun lopulla, kertoo valtioneuvoston viestintä. Orpon vierailu Pekingissä kestää sunnuntaista ensi viikon keskiviikkoon. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Orpo tapaa tiistaina Kiinan presidentin Xi Jinpingin, pääministeri Li Qiangin ja kansankongressin puhemiehen Zhao Lejin.

Matkan tarkoituksena on jatkaa vuoropuhelua Kiinan johdon kanssa ja edistää Suomen vientimahdollisuuksia Kiinassa, tiedotteessa sanotaan.

Virallisten keskusteluiden aiheina ovat Suomen ja Kiinan kahdenväliset suhteet, EU:n ja Kiinan suhteet sekä ajankohtaiset kansainväliset kysymykset, kuten Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Orpon mukaan on tärkeää jatkaa vuoropuhelua Kiinan kanssa kahdenvälisestä yhteistyöstä sekä ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä, kuten sääntöpohjaisen järjestelmän ja kaupan haasteista.

- Kiina on tärkeä vientimarkkina suomalaisyrityksille ja EU:n toiseksi suurin kauppakumppani. EU:n ja Kiinan suhteen tulee perustua vastavuoroisuuteen ja tasapuoliseen markkinoillepääsyyn, Orpo sanoo tiedotteessa.

PRESIDENTTI Alexander Stubb teki valtiovierailun Kiinaan syksyllä 2024. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) puolestaan vieraili Kiinassa keväällä 2025.

Edellisen pääministerivierailun Kiinaan teki Juha Sipilä (kesk.) vuonna 2017.

Maanantaina Orpo tapaa Kiinan kauppaministerin Wang Wentaon yhdessä suomalaisyritysten edustajien kanssa.

Orpon Kiinan-vierailun yhteydessä järjestetään Suomen ja Kiinan liiketoimintakomitean tapaaminen, johon osallistuu myös edustajia useista suomalaisyrityksistä. Osallistujien joukossa ovat muun muassa Kone, UPM ja Wärtsilä.