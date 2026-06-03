Orpo: Kiinnostuimme Ranskan ydinaseista, valiokuntien tiedonkulusta kokous ensi viikolla

Suomi on tervetullut mukaan Ranskan ydinasealoitteeseen, pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi puhelimitse STT:lle tavattuaan Pariisissa presidentti Emmanuel Macronin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Orpo sanoi kertoneensa Ranskan presidentille, että Suomi on hyvin kiinnostunut maan ydinasealoitteeseen liittyvästä yhteistyöstä.

Orpo kertoi sopineensa Macronin kanssa, että Suomi saa lähiaikoina lisätietoja ydinasealoitteen sisällöstä. Tämän jälkeen Suomessa käydään Orpon mukaan keskustelu sitä, lähdetäänkö aloitteeseen mukaan.

Ranska kertoi maaliskuun alussa aloittavansa ydinasepelotteen kasvattamiseen liittyvää yhteistyötä kahdeksan Euroopan maan kanssa.

Konkreettisia ehdotuksia toteutusmallista Ranska ei ole vielä tehnyt, eikä se luovuta ydinaseidensa päätösvaltaa kenellekään. Tässä vaiheessa kyse on enemmän keskusteluista maan ydinasestrategian päivittämiseksi.

Ranskassa on presidentinvaalit ensi vuoden keväällä, eikä Macron saa enää asettua ehdolle. Kukaan ei tiedä, sitoisiko strategiamuutos myös hänen seuraajaansa.

PÄÄMINISTERI Orpo sanoo myös kutsuneensa eduskuntapuolueiden ja keskeisten valiokuntien puheenjohtajat ensi viikolla koolle. Kokouksen aiheena on valiokuntien jäsenten moittimat tiedonkulun puutteet droonitapahtumista.

- Me keskustelemme siitä, miten eduskunnan valiokunnat saavat riittävän tiedon ja miten se yhdistetään tiedustelutietoon, Orpo sanoi STT:lle.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) moitti Helsingin Sanomissa sitä, ettei valiokunnalle kerrottu, mistä tieto Uudellemaalle toukokuussa kohdistuneesta drooniuhasta Suomelle tuli.

Myös keskustan puheenjohtaja, ex-puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) ihmetteli Ilta-Sanomissa asian pimittämistä valiokunnalta.

Helsingin Sanomat kertoi maanantaina Ukrainan varoittaneen Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa drooneja kohti Suomea.