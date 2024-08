Orpo kommentoi perussuomalaisia rasismikampanjan avauksessa: “Eikös se ole aika vahva signaali silloin?”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi tiistaina juuri ennen hallituksen rasismikampanjan avausta, ettei tiedä, onko perussuomalaiset kampanjassa mukana. Simo Alastalo ja Rane Aunimo

Demokraatti kertoi eilen maanantaina, ettei perussuomalaiset ole vielä tehnyt päätöstä, osallistuuko se hallituksen rasismin vastaiseen kampanjaan.

– Rasismia voi torjua monella tavalla. Tietenkin olisi hyvä, että mahdollisimman moni osallistuu tähän yhteiskunnassa, mutta sitten kukin omalla foorumilla, pääministeri sanoi medialle.

Orpon mukaan perussuomalaiset ja koko hallitus on sitoutunut rasismin torjuntaan ja yhdenvertaisuusohjelmaan.

– Kaikki ovat sitoutuneita, siitä ei ole kahta kysymystä.

ORPO vakuuttaa, että paitsi ministerit myös perussuomalaisten eduskuntaryhmä on sitoutunut. Orpolta kysyttiin vielä, onko myös perussuomalainen puolue sitoutunut rasismin torjuntaan.

– Jos heidän ministerinsä, puoluejohtonsa ja eduskuntaryhmänsä on sitoutunut niin eikös se ole aika vahva signaali silloin? Eikös se ole vahva viesti siitä, mitä me teemme yhdessä? Me olemme kaikki tähän sitouduttu.

Demokraatti muistutti Orpolle, että perussuomalaisten ryhmänjohtaja Jani Mäkelä sanoi eilen lehdelle, ettei ps-ryhmä ole keskustellut asiasta (kampanjaan osallistumisesta).

– He ovat viime syksynä sitoutuneet yhdenvertaisuusselontekoon ja ehkä he eivät ole kesän aikana ehtineet perehtymään tähän kampanjaan eduskuntaryhmänä, Orpo vastasi.

PÄÄMINISTERI sanoo, että huolimatta joistakin yksittäisistä epäonnistuneista lausunnoista “on aivan selvää, että me olemme sitoutuneet tähän ministereinä, valtioneuvostona ja eduskuntaryhminä”.

– Niin kuin koko eduskunta ja sen mukaan toimitaan. Ja nyt me avaamme hienon kampanjan ja me toivotaan ja kutsutaan tähän kaikki mukaan ja rasismin vastaiseen työhön ja yhdenvertaisen Suomen rakentamiseen. Eikö se ole pääasia, Orpo totesi.