Politiikka

5.3.2026 15:14 ・ Päivitetty: 5.3.2026 15:16

Orpo: Lähi-idän kriisin vaikutukset Suomen talouteen ovat varsin pienet – toistaiseksi

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi eduskunnan kyselytunnilla torstaina, että Lähi-idän kriisin vaikutukset Suomen talouteen ovat varsin pienet, jos konflikti jää lyhytaikaiseksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Mikäli konflikti paisuu pitkäkestoiseksi tai eskaloituu entisestään, vaikutukset myös Suomen talouteen ovat huomattavat.

Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin viime viikonloppuna. Sen jälkeen Iran on tehnyt laajoja iskuja muun muassa Yhdysvaltojen tukikohtiin Persianlahden maissa.

Eduskunnan kyselytunnilla otettiin Lähi-idän tilanteen lisäksi kantaa hallituksen taloudellisiin toimiin, kuten yhteisöveron alennukseen, jota oppositio arvosteli.

Kyselytunnilla ei nostettu esille esitystä ydinaserajoitusten muuttamisesta, josta hallitus kertoi tiedottavansa myöhemmin torstai-iltana. Mediatietojen mukaan hallitus aikoo purkaa nykyisiä ydinaserajoituksia merkittävästi.

SDP peräänkuulutti kyselytunnilla pääministeri Orpolta vastausta velkaantumisen taittamisesta.

Suomen velkaantuminen on ollut EU:n nopeinta ja työttömyydessä olemme myös piikkipaikalla.

– Kaiken tämä päälle hallitus vielä kaavailee lähes miljardin maksavaa yhteisöveron alennusta, jolle kovin harva taloustieteilijäkään on löytänyt mitään kasvuvaikutuksia. Politiikka on täysin vastuutonta, SDP:n Lauri Lyly sanoo tiedotteessaan..

