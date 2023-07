Orpo ministeri Rantasen väitetyistä väestönvaihtopuheista: ”Hänellä ei ole mitään tekemistä minkään terrorismin tai äärioikeistolaisuuden kanssa”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi tiistaina medialle ryhmäterapeuttisia piirteitä saanutta hallituksen seminaaripäivää Vantaan Königstedtin kartanossa. Orpo korosti olevansa ylpeä kaikista ministereistään, joista ensimmäinen, elinkeinoministeri Vilhelm Junnila (ps.) joutui viime viikolla eroamaan vasta kymmenen päivän palveluksen jälkeen. Simo Alastalo Demokraatti

– Olen ylpeä hallituksen ministereistä. Joka ainoa heistä ja ryhmien puheenjohtajat ottivat osaa keskusteluun, käyttivät puheenvuoroja, kertoivat, että he ovat sitoutuneita hallitusohjelman läpiviemiseen. Kaikki olivat tietenkin pahoillaan siitä, millaiset vastoinkäymiset tähän alkuun tulivat, Orpo sanoi ja totesi Königstedtissä käydyn pelisääntökeskustelun tarpeen kasvaneen viime viikon tapahtumien myötä.

Junnilan erosi pian sen jälkeen, kun hän oli saanut ministerinä eduskunnan luottamuksen tosin ilman hallituspuolue RKP:n tukea. Tuolloin Orpo vielä sitoutui Junnilan jatkamiseen pitämänsä puhuttelun jälkeen. Tiistaina hän selvensi syitä miksi näkemys muuttui ja toisti Junnilan eron olleen lopputulemana oikea ja ainoa mahdollinen.

– Tuli koko ajan lisää ja lisää hänen entisiä kirjoituksiaan, joissa oli selkeästi lisää ja lisää tähän natsismiin ja antisemitismiin liittyviä piirteitä, rasismiin liittyviä piirteitä, niin siinä se raja tuli täyteen. Oli hyvä, että hän itsekin ymmärsi sen ja teki johtopäätökset ja perussuomalaiset teki johtopäätökset.

ORPO tähdensi, että hallituksen neljää erilaista puoluetta sitoo yhteen kahdeksan viikon neuvotteluissa Säätytalolla synnytetty hallitusohjelma, jonka ytimessä on Suomen talouskehityksen kääntäminen.

– Meillä on erilaisia painotuksia, osin erilainen arvomaailma, mutta meitä yhdistää se hallitusohjelma.

Opolta kysyttiin miten ministereiden taustoja puolueissa selvitellään. Hän sanoi selvittämisen olevan puolueiden vastuulla.

– Ei meillä esimerkiksi Suomessa Suojelupoliisi tai viranomainen tee tätä. Puolueilla ei ole mitään tutkintaosastoja millä näitä asioita selviteltäisiin. Kyse on siitä politiikassa, että pitää luottaa ihmisten sanaan ja puolueisiin, joiden kanssa lähdetään (yhteistyöhön).

MEDIA nosti esiin myös kirjoitukset sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mahdollisista kytköksistä väestönvaihtoa koskevaan salaliittoteoriaan, jonka Suojelupoliisi on kytkenyt äärioikeistolaiseen terrorismiin.

– Olen hänenkin (Rantasen) kanssaan lyhyesti puhunut. Hän on mielestäni itse hyvällä tavalla avannut ajatteluaan ja voin kertoa, että hänellä ei ole mitään tekemistä minkään terrorismin tai äärioikeistolaisuuden kanssa, Orpo vakuutti.

Orpo ei osannut määritellä mihin raja esimerkiksi väestönvaihtoa koskevien puheiden tapauksessa pitäisi ministereiden kohdalla vetää.

– On täysin mahdotonta sanoa yksiselitteisesti missä raja menee. Junnilan osalta kyse oli nimenomaan siitä, että löytyi lisää asioita, jotka viittasivat natsismiin, antisemitismiin tai rasismiin. Ne ylittivät selkeästi rajan.

– Mutta esimerkiksi tämä väestönvaihtokeskustelu… jos puhutaan muuttoliikkeestä, täytyy todella tarkkaan silloin perehtyä näiden kyseisten ministereiden, poliitikkojen puhumisiin, siihen kontekstiin ennen kuin voi tehdä mitään tuomioita. Yksittäinen sana ei voi riittää.

– Ja kun minä arvioin nyt tätä, niin minä katsoin heidän oman vastauksensa muutamia päiviä sitten tähän kysymykseen ja minusta he avaavat itse kukin osaltaan omia puheitaan, ja nyt keskityn siihen ja me keskitymme, että hallitusohjelmassa on selkeät kirjaukset ja arvioidaan sitä, että jokaisen hallituksen ministerin pitää ministerinä toimiessaan näitä noudattaa.

Täydennetty klo 13.02.