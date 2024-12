Orpo murahti perussuomalaisten 612-marssivalinnasta: Sopimatonta – mutta en voi puuttua asiaan

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo pitävänsä sopimattomana, että perussuomalaisten kansanedustajat osallistuvat itsenäisyyspäivänä Helsingissä äärioikeistolaisten suosimalle 612-marssille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kansanedustaja Teemu Keskisarja (ps.) on kertonut kieltäytyvänsä presidentin itsenäisyyspäivän juhlista, koska hän on tämänvuotisen marssitapahtuman pääpuhujana. Myös kansanedustaja Sheikki Laakso (ps.) on kertonut osallistuvansa mieluummin marssille kuin Linnan juhliin.

Orpo arvostelee valintaa kovin sanoin.

– Itse pidän perussuomalaisten kansanedustajien ratkaisua sopimattomana ja vääränä.

Orpo kertoi näkemyksestään Suomen Tietotoimistolle erityisavustajansa välityksellä.

Pääministeri Orpo sanoo olleensa yhteydessä suojelupoliisin kanssa. Hän toteaa, että äärioikeistolaiset ja avoimen rasistiset ryhmät ovat mainostaneet 612-kulkuetta jäsenilleen.

- Kulkueeseen siis todennäköisesti liittyy mukaan äärioikeistolaisia osallistujia. Pidän kaikenlaisia ääriliikkeitä vaarallisina ja Suomen vakaudelle haitallisina, Orpo sanoo viestissään.

Orpo linjaa kuitenkin, että “vapaassa maassa pääministeri ei päätä, minne aikuiset ihmiset menevät ja minne ovat menemättä”.

- Sen osalta jokaisen pitäisi pystyä käyttämään omaa harkintakykyään.

Orpo myös toivoo itsenäisyyden olevan jokaiselle suomalaiselle niin arvokasta, ettei sen varjolla kukaan hakisi itselleen julkisuutta.

VUODESTA 2014 alkaen järjestetyllä marssilla ja sen oheistapahtumissa on ollut perinteisesti mukana suomalaisen äärioikeiston aktiiveja jopa uusnatsiryhmistä.

Tämänvuotisen marssin järjestäjänä on rekisteröimätön 612.fi -yhdistys, joka sanoo olevansa poliittisesti sitoutumaton. Järjestäjien mukaan soihtukulkueessa ainoa sallittu tunnus on Suomen lippu.

Helsingissä järjestetään aiemmin samana iltana myös äärioikeiston Suomi herää -kulkue, jonka järjestäjät ovat toivoneet osallistujiensa menevän myös “isänmaalliselle” 612-marssille.