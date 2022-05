Orpo Nato-keskustelussa: ”Herra kenraali, me emme ole enää koskaan yksin!”

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan Nato-jäsenyys maksimoi Suomen ja suomalaisten turvallisuuden. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän piti kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron Nato-selonteon lähetekeskustelussa.

– Venäjän häikäilemätön hyökkäyssota Ukrainaa vastaan toi suomalaiset yhteen. Suomalaiset tekivät johtopäätökset nopeasti. Me haluamme elää rauhassa kotimaassamme. Me haluamme Natoon.

Hänen mukaansa ulkopoliittisten valintojen on pohjauduttava realismiin.

– Venäjä on tehnyt selväksi, että se voi hyökätä rauhanomaiseen, sitä uhkaamattomaan naapurimaahan. Uhka ei ole katoamassa lähitulevaisuudessa. Merkkejä luottamuksen palautumisesta Venäjään ei ole.

Orpo arvioi, että Nato-jäsenyys maksimoi Suomen ja suomalaisten turvallisuuden.

– Meillä on oma vahva puolustus, jota vahvistamme entisestään. Mutta meillä on myös takanamme koko liittokunnan voima. Muut vaihtoehdot eivät tarjoa tarvittua turvaa äkillisten ja odottamattomien muutosten varalle.

Hän muistutti, että kokoomus on kannattanut Suomen liittymistä Natoon jo ”hyvän sään aikana”.

Orpon mukaan vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion arvot korostuvat, kun näemme itänaapurin menevän täysin eri suuntaan.

– Suomen suunta on selvä. Meidän suuntamme on ollut, ja tulee tästä eteenpäinkin olemaan aina kohti länttä. Seuraava askel on jäsenyys puolustusliitto Natossa. Suomelle ankkuroituminen osaksi läntisten demokratioiden puolustusliittoa on elintärkeää. Kyse on sotien ennaltaehkäisystä ja oikeudesta puolustautua. Päätös hakeutua Naton jäseneksi on teko rauhan edistämiseksi. Se ei ole hyökkäys ketään vastaan.

”Nato-jäsenyys ei ole Helsingin hengen loppu.”

Orpo totesi, että jäsenyys Natossa antaa Suomelle mahdollisuuden edistää kansainvälistä turvallisuutta ja rauhaa.

– Nato-jäsenyys ei ole Helsingin hengen loppu. Päinvastoin äänemme Venäjän kanssa tasavertaistuu. On myös selvää, että jäsenyys Natossa ei sanele sen jäsenten ulkopolitiikkaa. Naton jäsenvaltioilla säilyy kansallinen itsemääräämisoikeus.

Orpo kiitti valtiojohtoa hyvästä toiminnasta muuttuneeseen tilanteeseen.

– Tässä historiallisessa kansallisen turvallisuuden ratkaisussa ei ole hallitusta tai oppositiota, vaan tämä on tehty kansakuntana yhdessä. Emme jämähdä emmekä lamaannu, vaan otamme kohtalomme omiin käsiimme ja muovaamme kansakuntana oman valoisan tulevaisuutemme. Tämä on viesti suomalaisilta maailmalle.

Orpo viittasi puheessaan jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothiin, jonka tiedetään sanoneen talvisodan opetuksena ”ei enää koskaan yksin”.

– Nyt meidän sukupolvemme voi hänelle vastata: ”Herra kenraali, me emme ole enää koskaan yksin!”